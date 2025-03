Journée africaine de l’alimentation scolaire au Bénin : Un engagement renouvelé pour l’avenir des enfants

Les célébrations officielles de la 10ᵉ édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire ont eu lieu le mardi 11 mars 2025 à l’École primaire publique Dohouime, située dans la commune de Djidja. Cette année, l’événement s’est articulé autour du thème « Une décennie de l’alimentation : célébrer le passé, garantir un avenir équitable ».

Cette célébration, dont la cérémonie a été présidée par le ministre Salimane Karimou, a été l’occasion pour tous les acteurs de réaffirmer leur engagement en faveur du renforcement et de la pérennisation de ce programme, qui vise à accroître le taux de scolarisation et à favoriser la rétention scolaire à travers l’offre d’un repas chaud à midi dans toutes les écoles bénéficiaires.

De 31 % en 2017, le Programme national d’alimentation scolaire intégrée a atteint aujourd’hui un taux de couverture de plus de 75 %, avec plus de 1.300.000 enfants bénéficiaires. Une prouesse dont se félicite le Représentant résident du Programme alimentaire mondial au Bénin, Ali Ouattara. Le directeur général de l’Agence nationale d’alimentation et de nutrition (Anan), Alain Hinkati, a indiqué que l’Anan s’engage à apporter des changements qualitatifs dans plusieurs domaines clés, notamment l’amélioration de la qualité des repas, la modernisation des infrastructures et l’extension des cantines scolaires en milieu urbain. Ce défi implique le renforcement de la mobilisation communautaire, ainsi que la sécurisation et la pérennisation du programme.

« Convaincu que le ventre affamé n’a point d’oreilles, le Bénin s’emploie avec méthode et efficacité à bouter la faim hors des frontières de ses écoles grâce à l’assurance d’un repas chaud nutritif à midi chaque jour de classe pour tous les enfants impactés », a déclaré le ministre Salimane Karimou. Le ministre des Enseignements maternel et primaire a rappelé que le parcours du Bénin, tout aussi élogieux qu’il soit, ne saurait constituer une fin en soi.

Le ministre a également souligné que le Bénin, dans le cadre de ce programme, recourt depuis lors à l’achat de vivres locaux afin de stimuler la production de revenus et l’entrepreneuriat au sein des collectivités locales. À titre illustratif, il a été procédé à l’achat de vivres auprès des producteurs locaux pour un montant de plus de 6.812.000.000 FCFA. En 2024, ce montant est passé à plus de 13 milliards de FCFA. Le ministre a rassuré que le gouvernement continuera de travailler pour maintenir le succès de ce programme, dont l’objectif est de couvrir 100 % de nos écoles en milieu rural d’ici 2026. La visite des stands, le service du repas aux écoliers, ainsi que la visite de la cuisine et du potager de l’école ont mis un terme à la cérémonie.