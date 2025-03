La Russie charge l’UE: « pas d’interlocuteurs sensés »

Vassili Nebenzia (Photo DR)

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, les relations diplomatiques entre la Russie et l’Union européenne se sont considérablement détériorées. L’UE a adopté une position ferme en soutenant militairement et financièrement l’Ukraine, tout en imposant des sanctions économiques sévères contre Moscou. Cette situation a créé un fossé diplomatique profond entre les deux entités, au moment même où la présidence de Donald Trump aux États-Unis semble amorcer un rapprochement avec le Kremlin. Le nouveau locataire de la Maison Blanche a en effet exprimé à plusieurs reprises sa volonté de négocier directement avec Vladimir Poutine pour tenter de résoudre le conflit ukrainien, marquant ainsi une rupture avec la politique de son prédécesseur.

Moscou dénonce l’absence de dialogue avec Bruxelles

Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a pointé du doigt l’Union européenne comme responsable de la rupture des canaux diplomatiques. « Il n’y a plus de dialogue avec l’Union européenne depuis longtemps, non pas parce que nous avons interrompu ce dialogue, mais parce que les pays de l’UE l’ont fait« , a-t-il déclaré mardi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée aux relations entre l’organisation mondiale et l’Union européenne.

Le Kremlin estime que l’Europe manque d’interlocuteurs fiables

Selon le diplomate russe, le problème ne se limite pas à l’absence de volonté politique européenne, mais touche également à la qualité des potentiels interlocuteurs. Nebenzia a ainsi affirmé qu’il n’existe « tout simplement presque plus d’interlocuteurs sensés pour nous en Europe« . Cette déclaration reflète la perception russe d’une Europe jugée incapable de mener une politique indépendante et raisonnable vis-à-vis de Moscou, alors que le nouveau président américain semble vouloir reprendre les discussions avec la Russie, y compris sur le dossier ukrainien, sans nécessairement impliquer les partenaires européens dans ce processus.