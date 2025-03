Elon Musk: nouvelle initiative contre lui en Europe

Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

À Strasbourg, un collectif « StopElon » a vu le jour suite à l’initiative prise par deux jeunes, ouvertement pro-européens. Ces derniers ont décidé d’imprimer des autocollants pour les propriétaires de Tesla qui souhaitent marquer leur opposition à Elon Musk.

Ces Strasbourgeois se sont engagés afin de marquer leur opposition aux positions prises par le milliardaire américain Elon Musk, qui s’est vivement rapproché de Donald Trump au point d’être nommé à la tête du D.O.G.E (département pour l’efficacité gouvernementale). « Elon, ne te mêle pas de l’Union Européenne. »

Le sticker est rond. Il est de couleur bleue avec les étoiles de l’Europe. Tous les propriétaires de Tesla qui le souhaitent sont d’ailleurs invités à le coller sur leur voiture pour dénoncer l’ingérence de ce dernier dans les affaires et la politique européenne.

Tesla, au cœur des tensions

Nassim, le co-fondateur du collectif StopElon, affirme avoir déjà envoyé plus de 2000 autocollants gratuits, un peu partout à travers l’Europe, principalement en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Selon lui (et son organisme), l’Union européenne ne réagit pour le moment pas vraiment aux tensions liées à Musk, à cause d’intérêts économiques jugés comme évidents.

Tous voient donc cette manière de protester, comme un excellent moyen d’agir. Un mouvement directement inspiré de ce qu’il s’est fait aux USA, avec l’apparition de stickers ‘J’ai acheté ma voiture avant qu’Elon devienne fou‘. Résultat, des autocollants ‘Elon, ne te mêle pas de l’Union européenne‘ ont vu le jour au sein de l’UE, en anglais dans le texte.

Attaquer Musk par le portemonnaie pour le faire reculer ?

Le collectif rêve d’un effet boule de neige, explique-t-il. Selon lui, si les ventes de Tesla s’effondrent partout en Europe, Elon Musk pourrait être amené à revoir ses positions, alors que Tesla ne cesse de chuter en bourse. « Il peut faire ce qu’il veut aux États-Unis, c’est la démocratie américaine, mais il n’a pas à interférer dans les démocraties européennes. » Le collectif StopElon est aussi à l’origine de tractages urbains et de manifestations devant les concessions Tesla.