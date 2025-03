Vladimir Poutine (© POOL )

Trois ans après son déclenchement, la guerre entre la Russie et l’Ukraine persiste sans issue en vue. Les tentatives de négociations diplomatiques n’ont pas abouti à un accord, laissant place à des affrontements violents et meurtriers. Malgré les efforts de médiation internationaux, les deux pays restent embourbés dans un conflit prolongé, avec des pertes humaines et matérielles considérables des deux côtés.

Les forces ukrainiennes font face à une pression militaire croissante, ne contrôlant plus que 80 kilomètres carrés du territoire russe, contre 1 000 kilomètres carrés conquis lors de l’offensive d’août 2024. Les troupes russes, renforcées par des unités nord-coréennes selon certains témoignages, ont franchi la frontière ukrainienne sur une profondeur de 5 kilomètres, notamment en prenant position dans le hameau de Bassivka.

La Russie reprend du terrain à Koursk

La domination aérienne russe, facilitée par l’utilisation de drones à fibre optique et de bombes guidées planantes (BGP), offre un avantage tactique significatif. Les forces armées ukrainiennes (FAU) sont confrontées à des attaques incessantes, particulièrement nocturnes, avec des groupes d’infanterie qui s’infiltrent et s’accrochent méthodiquement au terrain.

Les troupes russes concentrent désormais leurs efforts sur la percée vers Soumy, utilisant massivement des drones et des armements dévastateurs. Les militaires ukrainiens, contraints au silence par le SBU qui leur interdit toute communication avec les médias, rapportent des combats d’une intensité sans précédent, où chaque mètre de terrain devient un enjeu stratégique crucial.

Des négociations de paix en cours, mais incertaines

Les observateurs internationaux s’inquiètent de la poursuite de ce conflit qui semble s’enliser dans une logique d’usure militaire. L’absence de solution diplomatique, combinée à la détermination des deux parties, laisse présager une continuation du conflit avec des conséquences humanitaires et géopolitiques potentiellement désastreuses.