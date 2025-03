Les maires du Bénin découvrent la GDIZ

Photo : DR

Les maires des communes du Bénin ont effectué, ce jeudi 13 mars 2025, une visite de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) à l’initiative de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB). L’évolution spectaculaire du site, la diversité des unités industrielles implantées et les opportunités qu’elles génèrent ont suscité l’admiration des maires. Angelo Ahouandjinou, maire d’Abomey-Calavi, a souligné la transformation impressionnante de cet espace, autrefois à l’état de broussaille en février 2021.

Luc Atrokpo, maire de Cotonou et président de l’ANCB, s’est dit fier de cette avancée industrielle. « Ce que nous avons vu aujourd’hui est une fierté nationale. Il y a dix ans, un tel niveau d’industrialisation était inimaginable. La transformation locale des produits est une preuve de notre indépendance économique », a-t-il déclaré, tout en saluant la vision du Président Patrice Talon et les retombées positives du projet pour le pays. Il a encouragé ses collègues à sensibiliser leurs administrés sur les opportunités qu’offre la GDIZ, rappelant que « voir une fois vaut mieux que d’entendre mille fois ».

Zinatou Saka Osseni Alazi, maire de Kandi, a exprimé sa satisfaction, insistant sur l’impact de la zone industrielle pour les jeunes de sa commune. « Plusieurs jeunes de Kandi y travaillent déjà. C’est une avancée significative qui leur permet de gagner en autonomie », a-t-elle affirmé.

Une dynamique industrielle porteuse

Bio Sarako Tamou, maire de Banikoara, a mis en avant l’importance de l’industrialisation pour la transformation des matières premières locales. Il a cité le coton, transformé sur place en tissu et en fil, ainsi que le soja et l’anacarde, illustrant les nouvelles perspectives offertes aux producteurs béninois. Pour lui, la valorisation locale des ressources est essentielle pour générer des emplois durables. « Aucun pays ne peut se développer sans industrialisation », a-t-il souligné, appelant les producteurs à s’impliquer dans cette dynamique.

Blaise Békakoua, maire de Toucountouna, a décrit la GDIZ comme un tournant décisif pour l’industrialisation du Bénin. « Notre pays est en pleine transformation. Ce que nous avons vu ici témoigne de notre essor industriel », a-t-il déclaré, invitant ses pairs à mieux informer leurs populations sur les avantages de cette zone.

Le Maire de Porto-Novo lance une alerte

Charlemagne Yankouty, le maire de la ville de Porto-Novo a pour sa part exprimé sa grande fierté après sa visite. « J’avoue toute la satisfaction des maires que nous sommes, parce que vous n’êtes pas sans savoir que, à cause de ce site, certaines décisions majeures ont été prises au niveau de notre pays, surtout en ce qui concerne la sortie des produits agricoles, le Soja, le Cajou, et cela donne lieu à divers types d’interprétations », indique-t-il tout en mettant en garde contre les possibles initiatives de déstabilisation. « Ce n’est pas forcément bien apprécié de ces pays qui étaient déjà habitués à acheter nos matières premières, et qui vont travailler pour déstabiliser notre économie. Ils seront prêts même à donner des prix meilleurs, comme on le dit en économie, faire le dumping, pour tuer notre économie. Et c’est là où il va falloir que nous soyons suffisamment résilients par rapport à toutes les réformes en cours », a-t-il poursuivi.

La visite était conduite par Létondji Béhéton, Directeur général de la SIPI-Bénin, structure en charge du développement et de la gestion de la zone. Avant la visite guidée, une présentation du projet et de la maquette de la GDIZ a été faite. Selon le DG de la SIPI-Bénin, l’objectif est de transformer localement toutes les matières premières pour limiter les exportations de produits bruts.