Emploi au Maghreb : vers l’intégration de 1000 jeunes dans ce secteur

Photo d'illustration

Face à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la pêche artisanale, la Mauritanie lance une initiative ambitieuse visant à former et intégrer 1000 jeunes. Ce programme, fruit d’un accord entre la Fédération nationale de la pêche et les ministères de l’Emploi et de la Pêche, répond à un besoin urgent dans une filière essentielle à l’économie nationale.

Avec son vaste littoral et une abondance de ressources marines, la Mauritanie possède un fort potentiel halieutique. Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée freine l’essor de la pêche artisanale, en particulier celle du poulpe, pourtant réservée aux pêcheurs locaux. Ce déficit nuit à l’exploitation optimale des ressources et limite les bénéfices pour l’économie nationale.

Le programme lancé par les autorités vise à remédier à cette situation en formant des jeunes aux techniques de pêche et en leur offrant des opportunités d’insertion professionnelle. Il ambitionne non seulement de réduire le chômage, mais aussi de garantir un meilleur encadrement des activités halieutiques et une exploitation plus durable des ressources maritimes.

En misant sur ce secteur stratégique, le pays maghrébin cherche à renforcer sa souveraineté économique et à limiter la dépendance aux travailleurs étrangers. Cette initiative pourrait également contribuer à une meilleure répartition des richesses et à la stabilité sociale en offrant des perspectives d’avenir à de nombreux jeunes en quête d’emploi. Reste à voir si cette dynamique pourra être maintenue sur le long terme pour faire de la pêche artisanale un moteur durable de l’économie nationale.