Tesla: après Trump, Netanyahou affiche son soutien à Musk

REUTERS / RONEN ZVULUN

Tesla, l’entreprise dirigée par Elon Musk, traverse une période difficile marquée par des appels au boycott et des critiques. Dans ce contexte, Donald Trump a récemment exprimé son soutien en vantant les mérites de la marque et en affirmant avoir commandé un modèle S. Cette initiative a contribué à attirer l’attention sur Tesla, dont la situation sur les marchés semble de plus en plus complexe. Elon Musk, qui figure parmi les figures influentes de l’administration Trump, bénéficie d’une publicité inattendue à travers cet appui politique depuis la Maison-Blanche. Ce soutien se trouve désormais renforcé par celui de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien.

Le gouvernement israélien a récemment invité Tesla à répondre à un appel d’offres pour fournir des véhicules électriques à ses hauts fonctionnaires. Cette demande, soutenue par Netanyahou, survient au moment où l’allié américain de Tesla, Donald Trump, a publiquement salué l’entreprise. Netanyahou a pris position en faveur de Musk, le qualifiant de « grand ami d’Israël« . Cette déclaration fait écho aux précédents gestes de soutien du Premier ministre israélien, notamment lorsqu’il avait défendu Musk après un incident polémique en janvier 2024. À l’époque, Musk avait été accusé d’un geste mal interprété, que Netanyahou avait qualifié de « faussement calomnié ».

Publicité

Cette relation amicale entre Musk et Netanyahou s’est également concrétisée par les voyages de l’homme d’affaires en Israël après les événements du 7 octobre 2023, date à laquelle un attentat du Hamas avait causé des pertes humaines considérables. Musk a exprimé son soutien à Israël dans sa lutte contre les menaces terroristes, renforçant ainsi son image de soutien à la cause israélienne. En retour, Musk a réaffirmé son soutien envers Netanyahou, soulignant les liens amicaux et stratégiques entre les deux figures.

La dynamique entre ces personnalités, tant sur le plan économique que politique, semble désormais jouer un rôle clé dans la trajectoire de Tesla, dont les produits continuent de susciter l’intérêt à la fois des gouvernements et des personnalités influentes à travers le monde.