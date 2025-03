Maghreb: augmentation significative de la connectivité mobile dans un pays

Photo d'illustration (unsplash)

Les opérateurs de téléphonie mobile adaptent continuellement leurs infrastructures aux exigences du moment, permettant ainsi une amélioration progressive de la connectivité pour leurs abonnés. Cette dynamique s’observe particulièrement en Afrique du Nord, où l’Algérie enregistre une croissance notable de la connectivité mobile en 2025.

Le pays poursuit son expansion numérique avec une augmentation significative des connexions mobiles et une amélioration des vitesses d’Internet. D’après les données de GSMA Intelligence, l’Algérie comptait 54,8 millions de connexions mobiles cellulaires au début de l’année 2025, traduisant un taux de pénétration de 116 % par rapport à la population totale. Cette progression repose en partie sur la popularité croissante des eSIM, qui facilitent la gestion simultanée de plusieurs abonnements.

Publicité

Sur une période d’un an, entre janvier 2024 et janvier 2025, le nombre de connexions mobiles s’est accru de 5,8 %, soit 3 millions de nouvelles connexions. Par ailleurs, la part des connexions considérées comme « haut débit » (3G, 4G et 5G) s’établit à 91,4 %. Toutefois, cette statistique ne reflète pas nécessairement un accès généralisé à Internet, certaines offres étant limitées aux appels et SMS.

La progression de la connectivité se traduit également par une adoption stable d’Internet. En janvier 2025, le nombre d’internautes en Algérie atteignait 36,2 millions, portant le taux de pénétration à 76,9 %. Cette hausse annuelle de 1,4 % représente 488 000 nouveaux utilisateurs. Malgré cette évolution, une part non négligeable de la population, soit 23,1 %, reste en marge du numérique.

L’amélioration des infrastructures réseau a également permis un gain de performance des connexions. Selon les données d’Ookla, la vitesse médiane de téléchargement sur les réseaux mobiles a progressé de 9,6 % en un an, atteignant 23,42 Mbps en janvier 2025. Les connexions fixes bénéficient aussi de cette modernisation, avec une vitesse médiane de 15,05 Mbps, en hausse de 22,2 %.

Ces avancées traduisent une transition numérique bien engagée, soutenue par des investissements continus dans les infrastructures et l’innovation technologique. Cependant, l’enjeu reste d’assurer un accès équitable à Internet pour l’ensemble de la population, afin de réduire la fracture numérique et renforcer l’inclusion digitale à l’échelle nationale.