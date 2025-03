Maghreb : ce pays ambitionne de créer plusieurs pôles industriels

Photo Metal structure

L’Algérie fait partie des locomotives économiques d’Afrique. Grand producteur de pétrole et de gaz, Alger a enclenché de nombreux mécanismes pour diversifier son économie. Le pays maghrébin a de grandes ambitions dans le secteur industriel. L’Algérie ambitionne de dynamiser son secteur industriel pour diversifier son économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Dans cette optique, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) mise sur la création de pôles industriels dans plusieurs wilayas du pays. Cette initiative vise à structurer l’industrie nationale, attirer davantage d’investissements et favoriser l’émergence d’un tissu productif compétitif. Le projet porté par l’AAPI repose sur une stratégie de territorialisation de l’industrie.

En identifiant des zones à fort potentiel, l’agence entend développer des écosystèmes productifs adaptés aux spécificités de chaque région. Ces pôles seront axés sur des secteurs stratégiques, comme l’industrie agroalimentaire, la pétrochimie, l’électronique, le textile ou encore la mécanique. L’objectif est d’optimiser la production locale tout en créant des chaînes de valeur intégrées. L’Algérie dispose d’atouts considérables pour réussir son pari industriel : une main-d’œuvre qualifiée, un accès privilégié aux matières premières et une position géographique stratégique entre l’Afrique et l’Europe.

Cependant, plusieurs défis persistent, notamment en matière de bureaucratie, d’accès au foncier et d’amélioration du climat des affaires. Avec la mise en place de ces pôles industriels, l’AAPI souhaite fluidifier le processus d’investissement en offrant des infrastructures adaptées et un accompagnement ciblé aux entreprises. L’un des enjeux majeurs de cette politique industrielle est d’accroître la compétitivité des entreprises algériennes sur les marchés internationaux. En structurant mieux l’industrie locale, l’Algérie espère non seulement réduire ses importations dans des secteurs clés, mais aussi positionner ses productions sur le marché africain et au-delà.

Les pôles industriels doivent ainsi devenir des moteurs de croissance et d’intégration dans les chaînes de valeur régionales et internationales. L’industrialisation de l’Algérie ne se limite pas à une simple augmentation des capacités de production. L’État mise également sur l’innovation et le développement durable en encourageant les projets respectueux de l’environnement et les nouvelles technologies. Cette orientation vise à moderniser l’outil industriel tout en répondant aux exigences des marchés étrangers en matière de normes et de qualité.