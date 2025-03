Maghreb: cette ville brille parmi les meilleures villes gastronomiques du monde

Se nourrir est une nécessité fondamentale pour tout individu, mais c’est aussi une expérience culturelle qui reflète l’identité d’un peuple. Récemment, un classement international a mis en lumière les villes offrant les meilleures expériences gastronomiques à travers le monde. Parmi elles, une ville du Maghreb s’est distinguée par la richesse et l’authenticité de sa cuisine.

Selon le magazine britannique Time Out, Marrakech s’est hissée à la 11ᵉ place dans le classement des 20 meilleures villes du monde pour la gastronomie en 2025. Ce résultat marque une progression notable de quatre places par rapport au classement de l’année précédente. La ville marocaine doit cette reconnaissance à la diversité de ses plats emblématiques, alliant saveurs épicées et traditions culinaires transmises de génération en génération. Les visiteurs y découvrent des spécialités comme le tajine, le couscous, la tanjia, la pastilla, ainsi que des pâtisseries raffinées accompagnées du célèbre thé à la menthe.

La tête du classement est occupée par La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, réputée pour sa cuisine métissée aux influences internationales. Bangkok, Medellín, Le Cap et Madrid complètent le top cinq, illustrant la diversité culinaire qui s’étend sur plusieurs continents. D’autres grandes métropoles comme Mexico City, Lagos, Shanghai, Paris et Jakarta figurent également dans le palmarès. Marrakech partage les honneurs avec Lima, Riyad, Mumbai, Abu Dhabi et Le Caire, qui occupent les places suivantes.

L’évaluation menée par Time Out repose sur un sondage réalisé auprès de milliers de résidents des villes concernées et des experts du magazine. Ces derniers ont pris en compte 18 critères, incluant la qualité des plats, leur accessibilité et l’innovation gastronomique. Grâce à cette méthodologie rigoureuse, le classement met en avant des destinations où l’art culinaire joue un rôle central dans l’expérience locale.

L’ascension de Marrakech dans ce palmarès témoigne de l’attractivité croissante de sa cuisine et de son rayonnement international. Avec ses saveurs authentiques et son hospitalité reconnue, la ville rouge continue de séduire les amateurs de gastronomie du monde entier.