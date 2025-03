Gaz au Maghreb : un grand gagnant face à la demande mondiale

Photo DR

Face à une demande mondiale en forte croissance, l’Algérie voit une occasion en or de consolider son rôle de poids lourd sur le marché du gaz. L’Europe, en quête de diversification énergétique, et les États-Unis, en pleine expansion de leur consommation, offrent au pays des perspectives commerciales inédites. Cette conjoncture permet à l’Algérie d’élargir son portefeuille d’exportations et de renforcer sa position stratégique auprès de partenaires clés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Loin de se contenter d’une position d’exportateur traditionnel, le pays investit massivement pour moderniser ses infrastructures et accroître sa capacité de production. Son réseau de gazoducs, notamment ceux reliant l’Europe via l’Italie et l’Espagne, constitue un atout majeur pour répondre rapidement à la demande croissante du vieux continent. Parallèlement, l’Algérie développe ses capacités de production et de liquéfaction pour séduire de nouveaux marchés, notamment en Asie, où la consommation explose.

L’un des éléments clés de cette montée en puissance repose sur la transformation du secteur gazier national. Des partenariats stratégiques avec des entreprises étrangères permettent d’optimiser l’exploitation des vastes réserves du pays, tout en renforçant la compétitivité algérienne sur l’échiquier énergétique mondial.

Dans un contexte de transition énergétique où le gaz naturel est perçu comme une alternative plus propre au charbon et au pétrole, l’Algérie se positionne en fournisseur fiable et compétitif. Avec une diplomatie énergétique active et une volonté affirmée d’investir dans son industrie, le pays entend bien capitaliser sur cette dynamique pour asseoir durablement son influence et sécuriser sa place parmi les grands acteurs du secteur gazier mondial.