Maroc -Algerie : un réseau de voitures volées démantelé en Espagne

En Espagne, des véhicules prêts à l’export ont été interceptés. Les contrôles ont révélé leur origine : des voitures volées au Maroc, accompagnées de documents falsifiés.

Au port d’Alicante, en Espagne, une opération des forces de sécurité a conduit à l’interception de plusieurs véhicules prêts à embarquer vers l’Algérie. L’intervention a débouché sur l’arrestation de six personnes et la saisie de sept voitures, selon des informations relayées par des médias espagnols et maghrébins. Les vérifications ont révélé une origine illicite. Les véhicules concernés auraient été volés au Maroc avant leur transfert vers l’Espagne.

À lire aussi Maroc : l'avocat des 18 Sénégalais condamnés raconte les obstacles lors du procès

Dissimulées sous des dossiers administratifs apparemment réguliers, ces voitures devaient être exportées vers le marché algérien. Les enquêteurs évoquent l’usage de documents falsifiés pour donner aux véhicules une origine européenne, facilitant leur circulation.

Publicité

Un circuit de revente structuré

Selon les éléments disponibles, les véhicules auraient été volés au Maroc avant d’être acheminés vers l’Espagne. Les enquêtes font état d’irrégularités administratives et de documents falsifiés. Les voitures étaient destinées à être transportées par voie maritime vers l’Algérie. Elles ont été interceptées au port d’Alicante avant leur embarquement. Les autorités espagnoles ont procédé à leur saisie.

Un axe géographique récurrent

Située à la jonction entre l’Europe et l’Afrique du Nord, l’Espagne constitue un point de passage fréquent pour ce type de flux. Ses ports assurent des liaisons régulières avec plusieurs villes du Maghreb. Au milieu de ce dispositif, la circulation des véhicules d’occasion offre des opportunités de dissimulation. Les flux importants compliquent les vérifications systématiques.

Cette affaire intervient dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes. Le Maroc et l’Algérie, deux pays voisins, ont rompu leurs relations diplomatiques en 2021 et maintiennent leur frontière terrestre fermée depuis 1994. L’enquête, confiée aux autorités espagnoles, devrait se poursuivre afin d’identifier d’éventuelles ramifications et d’autres destinations impliquées.