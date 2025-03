Maghreb: des avions d’une compagnie en maintenance à l’étranger

Photo Unsplash

Assurer l’entretien régulier des avions est une nécessité pour toute compagnie aérienne afin de garantir la sécurité des vols et la performance de sa flotte. Face à des contraintes techniques et logistiques, Air Algérie a choisi d’envoyer une partie de ses appareils à l’étranger pour y subir des opérations de maintenance approfondie. Cette décision, qui s’inscrit dans un contexte de pénurie mondiale de pièces détachées, vise à optimiser la disponibilité de ses avions et à limiter les perturbations de ses opérations.

Habituellement, les travaux de maintenance lourde, connus sous le nom de « Check C », sont réalisés en Algérie, au sein de la base de maintenance de la compagnie située à l’aéroport d’Alger. Toutefois, la difficulté croissante d’approvisionnement en pièces détachées a contraint Air Algérie à externaliser une partie de ces opérations. L’expédition d’aéronefs à l’étranger pour entretien est une mesure exceptionnelle, adoptée en dernier recours selon la direction de la compagnie, qui assure que ses infrastructures locales répondent aux normes internationales.

Cette décision a suscité des réactions au sein de l’entreprise, notamment du côté du syndicat des techniciens de maintenance. Néanmoins, la direction affirme que ce choix permet d’assurer un suivi rigoureux des opérations tout en respectant des délais maîtrisés. D’un point de vue financier, elle estime que cette solution ne représente pas un surcoût significatif par rapport à une maintenance locale dans un contexte de pénurie mondiale des pièces de rechange.

Parallèlement à ces mesures temporaires, Air Algérie a lancé un programme d’affrètement de huit avions pour pallier l’indisponibilité de certains de ses appareils. Une partie de ces aéronefs est déjà en service et contribue à maintenir le niveau opérationnel de la compagnie. Cette solution provisoire s’inscrit dans une phase de transition, en attendant l’arrivée progressive de seize nouveaux avions commandés auprès d’Airbus et de Boeing. Les premières livraisons sont attendues dès cette année, avec un premier Airbus A330 déjà sorti des chaînes d’assemblage à Toulouse.

Au-delà de ces ajustements, Air Algérie prépare également le lancement d’une filiale dédiée aux vols domestiques. Ce projet, annoncé lors d’une réunion présidée par le chef de l’État, vise à mieux structurer l’offre de transport aérien intérieur. Des discussions sont en cours au ministère des Transports pour définir les contours de cette nouvelle entité, dont les détails restent encore à préciser.