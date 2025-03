Maghreb: cette ville serre la vis contre les églises clandestines

Photo Unsplash

L’essor des églises de maison, installées dans des garages et des habitations privées, est un phénomène observé dans plusieurs grandes villes. En l’absence de lieux de culte formels, certaines communautés se regroupent dans ces espaces improvisés pour pratiquer leur foi. Toutefois, ces rassemblements, souvent non déclarés, peuvent engendrer des nuisances sonores et des tensions avec le voisinage. Face à cette situation, certaines municipalités prennent des mesures pour encadrer ces pratiques et garantir le respect de la réglementation en vigueur. Casablanca s’inscrit dans cette dynamique en initiant une action visant à mettre fin à ces lieux de culte clandestins.

Dans l’arrondissement de Hay Hassani, les autorités locales ont récemment intensifié leurs efforts pour limiter la transformation des habitations en églises de fortune. Le caïd de l’annexe administrative de Sid El Khadir a informé les habitants que des mesures fermes seront appliquées afin d’endiguer cette pratique, jugée problématique par de nombreux riverains.

Publicité

Des plaintes ont été déposées auprès des instances judiciaires contre les responsables de ces rassemblements, accusés de troubler l’ordre public. Dimanche dernier, certains habitants ont même fait appel à un huissier de justice pour constater la présence de ces lieux de culte improvisés. D’après leurs témoignages, plusieurs garages et domiciles du quartier accueillent des fidèles sans aucune autorisation officielle.

Les autorités locales ont également été saisies par les habitants, qui dénoncent des nuisances sonores prolongées jusque tard dans la nuit. Selon les doléances exprimées, plus d’une centaine de personnes, en majorité d’origine subsaharienne, participeraient à ces offices religieux. Les riverains réclament une régulation de ces rassemblements afin qu’ils respectent les normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de participants et les horaires autorisés.

En réponse à ces préoccupations, les autorités de Casablanca entendent faire respecter le cadre légal en matière de lieux de culte. Il est attendu que les contrôles se renforcent dans les prochaines semaines pour éviter de nouvelles installations de ce type et garantir un équilibre entre liberté de culte et tranquillité publique. Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de réguler l’occupation des espaces résidentiels et d’assurer le respect des droits de tous les citoyens.