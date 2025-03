Maghreb : démantèlement d’un important réseau de trafic d’or

Des policiers algériens - Photo : DR

Tous les économistes s’accordent à dire que l’or est le meilleur placement qui puisse exister, car il ne baisse jamais en valeur. En cas de grave crise économique, l’Or est une garantie, raison pour laquelle divers pays à travers le monde font tout leur possible pour se constituer d’importantes réserves d’or.

Vu la valeur du métal précieux, certains individus passent par des moyens détournés pour se le procurer. En Algérie, les premières autorités sont constamment sur le qui vive pour mettre hors service des réseaux de trafic d’or. Le pays mène un combat sans merci, contre la contrebande et le blanchiment d’argent.

Publicité

C’est ainsi qu’un vaste réseau spécialisé dans le trafic d’or a récemment été démantelé, impliquant 50 personnes, dont 22 sont actuellement incarcérées à la prison d’El Harrach. Selon ObservAlgerie, cette affaire, qui met en lumière une organisation criminelle bien structurée, sera examinée le 26 mars par la chambre criminelle du tribunal d’Alger.

L’enquête, menée par les services de sécurité et relayée par le journal Ennahar, a révélé l’ampleur du réseau, opérant sur plusieurs wilayas du pays, notamment Alger, Batna, Constantine et Biskra. Les investigations ont mis en évidence un système de contrebande sophistiqué, mêlant importations frauduleuses, dissimulation de fonds et évasion fiscale. Le principal suspect, un homme de 59 ans résidant dans la capitale, est accusé d’avoir utilisé son entreprise de bijouterie comme couverture pour importer de l’or en grandes quantités.

Son compte bancaire affiche des transactions suspectes dépassant 11 milliards de dinars algériens, un chiffre qui illustre l’ampleur du trafic. Face à cette affaire d’envergure, les autorités algériennes entendent durcir leur lutte contre les réseaux de trafic d’or. Depuis plusieurs mois, l’État multiplie les opérations de contrôle et de répression, ciblant les filières illégales qui alimentent le marché noir et affaiblissent l’économie nationale.

Les accusations portées contre les suspects sont lourdes : association de malfaiteurs, contrebande, fraude fiscale et blanchiment d’argent. L’affaire, qui sera examinée par la justice, marque un tournant dans la volonté des autorités de rétablir un contrôle strict sur le commerce de l’or et d’assainir le secteur de la bijouterie.