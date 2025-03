Maghreb: un groupe italien renforce sa présence

© Pixabay

De grands acteurs économiques internationaux s’intéressent aux opportunités d’investissement dans la région du Maghreb. En Algérie, une délégation du groupe italien ENI a récemment échangé avec un haut responsable du secteur énergétique, illustrant ainsi l’attrait du pays pour les investissements étrangers dans un contexte de transition énergétique et de diversification des partenariats.

La rencontre s’est tenue entre le ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et Guido Brusco, directeur exécutif des opérations du secteur des ressources naturelles chez ENI. En présence du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, ainsi que de plusieurs cadres du ministère, les discussions ont porté sur le renforcement des relations stratégiques entre Sonatrach et ENI, notamment dans le domaine des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de l’interconnexion électrique.

Les échanges ont mis en avant les perspectives de développement de projets conjoints d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que la commercialisation du gaz naturel. L’accent a été particulièrement mis sur les initiatives liées à l’hydrogène et aux énergies renouvelables, conformément aux ambitions algériennes en matière de transition énergétique et de diversification de son mix énergétique.

Lors de cette rencontre, Mohamed Arkab a souligné l’engagement du gouvernement algérien à garantir un climat propice aux investissements et à renforcer les partenariats existants. Il a également rappelé les réformes mises en place pour améliorer l’attractivité du secteur de l’énergie et en renforcer la compétitivité sur les marchés régional et international.

De son côté, Guido Brusco a salué la solidité du partenariat entre Sonatrach et ENI, exprimant la volonté du groupe italien de poursuivre ses investissements en Algérie. Il a réaffirmé l’intérêt d’ENI pour l’exploration de nouvelles opportunités et pour la consolidation des projets stratégiques liant l’Algérie et l’Italie.