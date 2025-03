Maghreb : un projet ferroviaire de 2000 km en gestation

Dodi Achmad - Unsplash

Les infrastructures de transports jouent un rôle très important dans le processus de développement économique de tout pays. En Algérie, conscientes de cela, les premières autorités ont mis en place des mécanismes audacieux pour renforcer le réseau des transports et notamment le ferroviaire.

L’Algérie s’apprête à franchir une étape majeure dans le développement de son réseau ferroviaire avec le lancement imminent de plus de 2000 km de nouvelles lignes. Sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, la construction des tronçons stratégiques Laghouat – Tamanrasset et El Meniaa – Timimoun – Adrar a été actée, marquant ainsi le début d’une phase d’expansion ambitieuse du transport ferroviaire dans le pays.

Publicité

L’une des grandes ambitions de cette initiative est de mieux connecter les régions du Sud aux grands pôles économiques du pays. En reliant des villes comme Tamanrasset et Adrar au reste du réseau ferroviaire national, l’Algérie entend améliorer la mobilité des populations et renforcer l’intégration territoriale. Ces nouvelles lignes devraient également stimuler le développement économique des zones traversées, en facilitant le transport des marchandises, notamment les ressources minières et agricoles.

L’exploitation des richesses naturelles du Sahara, combinée à une logistique modernisée, pourrait ainsi donner un coup d’accélérateur à plusieurs secteurs stratégiques. Si la date exacte du début des travaux n’a pas encore été dévoilée, la décision présidentielle marque néanmoins une avancée significative. Les études de faisabilité, achevées en décembre 2024, ont permis d’évaluer les défis techniques et environnementaux du projet.

L’heure est désormais à la mise en œuvre, qui impliquera des investissements conséquents et la mobilisation de technologies modernes adaptées aux conditions climatiques extrêmes du désert algérien. Au-delà de l’amélioration des infrastructures de transport, ce projet s’inscrit dans une vision plus large de modernisation et de diversification économique. Le développement du rail est un levier essentiel pour soutenir l’industrialisation du pays, en réduisant les coûts logistiques et en optimisant la circulation des matières premières.