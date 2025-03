Maroc-Ghana : suppression des visas pour les voyageurs

Photo Unsplash

Le Ghana et le Maroc viennent de franchir une nouvelle étape dans leur coopération en supprimant l’obligation de visa pour les ressortissants des deux pays. Cette mesure vise à faciliter la mobilité des citoyens ghanéens et marocains tout en renforçant les relations diplomatiques et économiques entre Accra et Rabat.

L’exemption de visa entre le Ghana et le Maroc s’inscrit dans une dynamique continentale visant à favoriser la libre circulation des personnes et à stimuler les échanges économiques. En supprimant cet obstacle administratif, les deux nations espèrent dynamiser le tourisme, le commerce et les investissements bilatéraux. Le Maroc, déjà bien implanté en Afrique de l’Ouest à travers des investissements dans les secteurs bancaire, industriel et des infrastructures, trouve au Ghana un partenaire stratégique.

De son côté, Accra voit en cette coopération une opportunité de renforcer ses relations avec un acteur économique majeur du continent. Au-delà de la simplification des déplacements, cette décision pourrait avoir un impact significatif sur le tourisme et les affaires. Les opérateurs économiques des deux pays bénéficieront d’une plus grande fluidité dans leurs échanges, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de partenariats.

Le Ghana et le Maroc souhaitent également approfondir leur coopération dans des secteurs clés comme l’agroalimentaire, l’énergie et la sécurité. Rabat, qui mise sur une expansion économique en Afrique subsaharienne, trouve en Accra un marché prometteur et un point d’ancrage stratégique pour son développement régional. Cette initiative illustre la volonté des deux pays de jouer un rôle moteur dans l’intégration africaine, en facilitant la libre circulation et en renforçant les liens interrégionaux.

Alors que l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf) progresse, des mesures comme celle-ci pourraient servir de modèle à d’autres nations souhaitant favoriser une coopération plus fluide. Avec cette exemption de visa, le Ghana et le Maroc envoient un signal fort : une Afrique unie et connectée est essentielle pour relever les défis du développement et de la croissance économique.