Mines au Maghreb : bientôt plus d’écoles dédiées aux métiers du secteur

Les pays du Maghreb possèdent un patrimoine minier notable. La diversité des gisements et la qualité des ressources disponibles offrent des perspectives de développement économique si les compétences techniques et les investissements appropriés sont mobilisés. Une gestion rigoureuse et des formations spécialisées pourraient permettre de transformer ce potentiel en un levier de croissance mesuré pour les économies nationales.

Un centre à Tlemcen pour l’enseignement des techniques liées aux explosifs et à l’entretien des équipements

Dans la wilaya de Tlemcen, Sonarem Ettakwine envisage la création d’un centre spécialisé. Ce dispositif a pour objectif de former les professionnels aux techniques de manipulation des explosifs et à la maintenance des engins utilisés dans l’exploitation minière. L’initiative vise à garantir que les opérateurs disposent des compétences nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité et d’efficacité dans un secteur en constante évolution.

Une école dédiée à Aïn Taya pour former les techniciens de demain

À Aïn Taya, un établissement de formation pour les métiers de l’industrie minière se prépare également à ouvrir ses portes, avec une capacité prévue de 300 apprenants. Selon M’hidi Djebbar, Directeur général de Sonarem Ettakwine, ce projet a pour but de doter le secteur d’une main-d’œuvre qualifiée, capable de maîtriser les innovations technologiques et les méthodes d’extraction modernes.

Ces initiatives laissent entrevoir un potentiel de développement notable pour le secteur minier dans la région. La constitution de formations spécialisées permettra d’améliorer la performance opérationnelle des entreprises minières et de stimuler l’investissement dans ce domaine. En renforçant le niveau de compétences, ces structures contribueront à une exploitation plus efficace des ressources, favorisant ainsi une croissance économique stable et mesurée.