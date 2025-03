Pouvoir d’achat en Afrique : 3 pays du Maghreb dans le top 10

Photo d'illustration (unsplash)

Ces dernières années, le monde a été frappé de plein fouet par le phénomène de l’inflation. Chaque pays développe sa stratégie afin d’amortir le choc. L’Afrique n’a pas été épargnée et le panier de la ménagère fut fortement impacté. Cependant, certains pays arrivent à limiter la casse avec des résultats probants.

En Afrique, les disparités économiques se reflètent nettement à travers le pouvoir d’achat des populations. Selon les dernières données du Fonds Monétaire International, certains pays du continent affichent un niveau de vie nettement supérieur à la moyenne africaine. Parmi eux, trois nations du Maghreb.

En effet, l’Algérie, la Tunisie et la Libye figurent dans le top 10 des pays africains au pouvoir d’achat le plus élevé. Les Seychelles et Maurice dominent ce classement avec un PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) de 43 070 dollars et 33 954 dollars respectivement. Au niveau du Maghreb donc, l’Algérie se distingue avec un PPA de 18 348 $, suivie par la Libye avec 17 588 $ et la Tunisie avec 14 718 $.

L’Algérie bénéficie d’un modèle économique où l’État joue un rôle clé dans la protection du pouvoir d’achat. Grâce aux importantes recettes issues des hydrocarbures, le gouvernement met en place un large système de subventions sur les produits de base, l’énergie et le logement. Ces mesures permettent de maintenir un coût de la vie relativement bas malgré une inflation persistante.

Toutefois, la dépendance aux hydrocarbures expose le pays aux fluctuations des cours mondiaux, ce qui pourrait à terme fragiliser ce modèle. Avec un PPA de 17 588 dollars, la Libye bénéficie également d’une manne pétrolière importante, qui contribue à maintenir un revenu moyen relativement élevé. En Tunisie, où le PPA est estimé à 14 718 dollars, le pouvoir d’achat des ménages subit la pression d’une inflation élevée et d’un endettement croissant.

Malgré ces difficultés, le pays s’appuie sur un secteur privé dynamique et une population qualifiée. Le tourisme, l’industrie manufacturière et les services contribuent à la stabilité relative de l’économie, bien que des réformes soient nécessaires pour alléger la pression fiscale et améliorer l’environnement des affaires. Découvrez ci-dessous les 10 pays africains avec le pouvoir d’achat le plus élevé :