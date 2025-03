Puni par les USA, Zelensky lance un appel à Poutine et Trump

Photo : AP

Le président ukrainien adopte une posture inédite après la récente décision de Washington, qui suspend temporairement les livraisons d’armements et d’équipements, pour une valeur cumulée de plus de 65 milliards de dollars depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette mesure, qui vise à réévaluer l’impact de l’aide militaire, concerne essentiellement les approvisionnements en attente et marque un changement notable dans le discours de Kiev.

Perturbations logistiques et réactions internationales

Le gel des livraisons se répercute déjà sur le terrain, affectant notamment un centre logistique en Pologne où plusieurs trains chargés de matériel restent à quai. Dans ce climat tendu, des responsables européens et américains insistent sur la nécessité d’une meilleure coordination pour gérer les retombées de cette décision. Parallèlement, divers projets visant à renforcer la défense sur le continent et à maintenir un dialogue avec Washington sont à l’étude.

Zelensky propose une trêve adressée à Poutine sous l’égide de Trump

Opérant un changement de ton, le chef de l’État ukrainien a présenté une initiative visant à instaurer une trêve dans les secteurs aérien et maritime, proposition qu’il adresse directement à Poutine afin de favoriser l’émergence de pourparlers en vue d’une paix durable. Cette offre s’accompagne d’appels pour la libération de prisonniers et le respect des infrastructures civiles sensibles. Concernant Trump il affirme : «Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous le leadership du président Trump pour obtenir une paix durable», soulignant que la récente rencontre à Washington n’avait pas répondu aux attentes et nécessitait une meilleure communication entre les parties.

Les jours à venir seront déterminants pour évaluer si ces propositions pourront modifier la dynamique du conflit et instaurer un nouveau cadre de dialogue.