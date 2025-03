Russie : un puissant membre des BRICS conclut un contrat militaire

Chars T-72. Photo : DR

Les tensions géopolitiques actuelles ont incité de nombreuses nations à renforcer leur puissance militaire. Dans ce contexte, l’Inde, membre influent des BRICS, a signé un accord stratégique d’une valeur de 248 millions de dollars avec la Russie pour se procurer des moteurs destinés à moderniser ses tanks T-72. Ce contrat met en lumière les efforts continus du pays pour maintenir et améliorer l’efficacité de son armée de terre face aux défis contemporains.

Le 7 mars, l’Inde a annoncé la signature d’un contrat avec l’agence russe Rosoboronexport pour l’acquisition de moteurs V-92S2 destinés à équiper ses chars T-72. Ces moteurs, d’une puissance de 1 000 chevaux, remplaceront ceux actuellement utilisés, de 750 chevaux, et sont destinés à améliorer la mobilité et la capacité offensive de l’armée indienne. Cette modernisation s’inscrit dans une démarche plus large pour renforcer la défense nationale et soutenir l’initiative « Make in India » en encourageant la production locale.

Ce partenariat avec la Russie comprend également un transfert de technologie permettant à AVANI (Armoured Vehicles Nigam Limited) d’intégrer et de produire sous licence les moteurs en Inde. Cette coopération technique est essentielle pour doter l’industrie indienne de capacités de production autonomes dans le secteur de la défense. Le contrat marque ainsi une étape importante dans la mise en place d’une infrastructure locale solide, tout en optimisant la performance des forces armées indiennes.

Bien que l’Inde ait d’autres options, comme une offre du groupe israélien Nimda pour une mise à niveau similaire, c’est la proposition russe qui a été retenue. Le choix s’explique par la volonté de l’Inde de continuer à renforcer ses liens militaires avec la Russie, un partenaire stratégique de longue date. De plus, cette modernisation s’inscrit dans le cadre de la préparation à l’avenir, avec des projets d’acquisition de nouveaux chars et d’éventuelles reventes de T-72 modernisés à d’autres nations intéressées par ce matériel.

Le contrat avec la Russie représente donc un investissement majeur pour l’Inde, visant à maintenir une armée compétitive et prête à faire face aux défis régionaux, tout en développant des capacités locales de production d’équipements militaires.