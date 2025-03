Sahara occidental: un autre pays européen prend position

Le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) brandi par une sahraouie

En 2024, la France avait officiellement reconnu le plan d’autonomie marocain comme « la seule base viable » pour résoudre la question du Sahara occidental, marquant un tournant diplomatique majeur pour le Royaume. Cette déclaration, faite lors de la visite d’État du Président français à Rabat, avait renforcé considérablement la position du Maroc sur la scène internationale. Aujourd’hui, l’Albanie emboîte le pas à Paris en qualifiant l’initiative marocaine de « fondement sérieux et crédible » pour mettre fin à ce différend territorial.

Une reconnaissance diplomatique significative

L’Albanie a formalisé son soutien au Maroc à travers une déclaration conjointe signée le 1er mars 2025 à Rabat par Igli Hasani, ministre albanais de l’Europe et des Affaires étrangères, et son homologue marocain Nasser Bourita. Le document souligne la reconnaissance par Tirana de « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc » et des « efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume » pour trouver une solution sous l’égide des Nations Unies. L’Albanie affirme considérer le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une base solide pour résoudre ce conflit régional qui dure depuis plusieurs décennies.

Un renforcement des relations bilatérales

Cette prise de position s’inscrit dans un cadre plus large de renforcement des liens entre les deux pays. Lors de leur rencontre, les ministres ont exprimé leur volonté d’intensifier la coopération économique, commerciale et culturelle. Le Maroc a d’ailleurs annoncé la levée des formalités de visa pour les citoyens albanais effectuant de courts séjours, une mesure visant à promouvoir le tourisme et les échanges entre les populations. Hasani a également salué les réformes entreprises sous la direction du roi Mohammed VI et le Nouveau Modèle de Développement marocain, tandis que Bourita a exprimé son soutien aux efforts de l’Albanie pour rejoindre l’Union européenne.

Une dynamique internationale favorable

Le soutien de l’Albanie vient renforcer la dynamique internationale en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Les deux pays ont réaffirmé leur appui au processus politique mené par les Nations Unies et aux efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU, Staffan De Mistura, pour atteindre une solution pacifique conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité, notamment la Résolution 2756 adoptée en 2024. Cette nouvelle alliance diplomatique consolide la position du Maroc dans ce dossier stratégique et témoigne du succès de la politique étrangère menée par le royaume chérifien sous l’impulsion du roi Mohammed VI.