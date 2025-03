Sénégal : l’armée fait une annonce importante

Armée sénégalaise

Dans un contexte sécuritaire en constante évolution, l’armée sénégalaise vient de franchir un cap décisif en relançant des liaisons aériennes militaires vers plusieurs zones clés du pays. L’état-major général des armées a récemment annoncé la reprise des vols vers les régions militaires N°2, 4, 5 et 6, desservant notamment Saint-Louis, Ourossogui, Tamba-Kédougou, et Capskiring-Sédhiou.

Cette décision intervient alors que les aéroports de Ziguinchor et Kolda demeurent fermés au trafic commercial, limitant la mobilité des populations et des forces de défense dans certaines zones du pays. En rétablissant ces lignes aériennes militaires, l’armée vise à garantir une meilleure accessibilité aux territoires concernés, tout en renforçant sa présence opérationnelle sur le terrain.

Cette initiative répond également à des impératifs logistiques et sécuritaires. Avec la montée des défis liés à la surveillance des frontières, à la lutte contre les trafics illicites et à la stabilisation de certaines zones sensibles, ces liaisons offrent une solution efficace pour assurer le transport du personnel militaire et des équipements stratégiques.

Si ces vols sont désormais opérationnels, leur accès reste limité. Selon les informations rapportées par le journal Libération, les places sont disponibles mais soumises à une gestion rigoureuse afin d’optimiser les capacités des avions mobilisés. Cette restriction reflète une volonté de rationalisation des ressources, tout en garantissant l’efficacité des opérations menées sur le terrain.

En attendant la réouverture des aéroports de Ziguinchor et Kolda, cette mesure pourrait préfigurer une reprise progressive des activités aériennes dans le sud et l’est du Sénégal. La relance de ces lignes militaires souligne l’engagement des autorités à assurer la continuité des déplacements stratégiques, en dépit des contraintes infrastructurelles actuelles.