Tensions en RDC : l’Allemagne coupe ses aides au Rwanda, Kigali proteste

La situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) continue d’attirer l’attention de la communauté internationale. En réaction aux avancées du groupe armé M23 et aux accusations de soutien rwandais à cette rébellion, l’Allemagne a annoncé la suspension de ses nouvelles aides au Rwanda. Une décision qui n’a pas tardé à susciter une réaction de Kigali.

Le gouvernement allemand a fait part, le mardi 4 mars, de l’arrêt de nouveaux engagements financiers envers le Rwanda, invoquant une atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Selon un communiqué du ministère allemand de la Coopération, cette suspension inclut également une réévaluation des programmes de coopération en cours et un gel de la participation aux événements liés aux politiques de développement du Rwanda. Berlin insiste sur la nécessité pour Kigali de cesser tout appui au M23, tout en affirmant prendre en considération les préoccupations sécuritaires rwandaises et poursuivre le dialogue avec les autorités congolaises.

L’Allemagne apporte en moyenne 50 millions d’euros d’aide annuelle au Rwanda, principalement destinés à des projets dans les domaines de la production de vaccins, de la protection climatique et du développement économique. Cette interruption marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays, dans un contexte de tensions accrues en Afrique des Grands Lacs.

La réponse rwandaise n’a pas tardé à se manifester. À travers un communiqué diffusé sur X (anciennement Twitter), la diplomatie rwandaise a dénoncé une politisation de la coopération au développement, qualifiant la décision allemande d’« erreur » et de « démarche contre-productive ». Kigali reproche à Berlin une approche asymétrique, estimant que cette position renforce les tensions plutôt que d’encourager une solution concertée au conflit en RDC.