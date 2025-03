Maghreb: hausse des recettes voyages du tourisme pour un pays début 2025

Photo : DR

Le Maroc confirme son attractivité touristique en ce début d’année 2025, avec une progression notable des recettes liées aux voyages. Selon les données récemment publiées par l’Office des Changes, le secteur continue d’être une source essentielle de devises pour l’économie nationale. En janvier, les revenus touristiques ont atteint 8,78 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une hausse de 10,1 % par rapport à la même période en 2024, soit un gain supplémentaire de 808 millions de dirhams.

Cette dynamique positive s’accompagne également d’une augmentation des dépenses de voyages, qui ont progressé de 23,8 % sur un an pour s’établir à 2,55 MMDH. Ce mouvement témoigne d’une intensification des flux financiers liés au tourisme, marquée par une hausse simultanée des entrées et des sorties de devises. Toutefois, malgré l’augmentation des dépenses, la balance des voyages affiche un excédent en amélioration. Le solde a ainsi progressé de 5,4 % par rapport à l’année précédente, atteignant plus de 6,23 MMDH en janvier 2025.

Cette évolution traduit le dynamisme d’un secteur clé pour l’économie marocaine, soutenu par une reprise de la demande touristique et des politiques visant à renforcer l’attractivité du pays. La hausse des recettes constitue un indicateur encourageant pour les acteurs du tourisme, qui voient dans ces performances un signal positif pour la suite de l’année.