Uche Ofodile et Yénita Bamba inspirent les femmes de MTN Bénin

Fidèle à son engagement en faveur de la promotion du leadership féminin, MTN Bénin a organisé ce mercredi 12 mars 2025 sa première session de « Y’ello Women Workshop » à Golden Tulip Le Diplomate. Cette première session de l’année, qui a rassemblé de nombreuses femmes employées de l’entreprise, a été marquée par la participation exceptionnelle de Yénita Bamba, Directrice Générale de FIN’Elle en Côte d’Ivoire.

Durant cette rencontre, l’invitée d’honneur a partagé avec l’auditoire son parcours, ses succès et les défis qu’elle a rencontrés en tant que femme dirigeante dans le secteur financier. Elle a notamment souligné les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes femmes dans leur carrière professionnelle, à l’image de sa propre expérience lorsqu’elle a dû annoncer sa grossesse à son employeur. « J’ai pris mon courage à deux mains et je lui ai annoncé la nouvelle. Il s’est tout de suite montré compréhensif, m’assurant que ma valeur professionnelle restait inchangée », a-t-elle confié.

Encourager l’autonomisation des femmes

La Directrice Générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, a profité de cette occasion pour insister sur la nécessité de briser les barrières qui freinent encore l’égalité des chances. « Je veux que les femmes sachent que leur moment est arrivé et qu’elles disposent d’opportunités illimitées. Le parcours ne sera pas toujours simple, mais la technologie leur ouvre un champ de possibilités immense », a-t-elle déclaré.

Elle a notamment mis en avant l’initiative « CEO du jour », mise en place par MTN, qui permet à des collaboratrices d’occuper, le temps d’une journée, des postes de direction dans l’entreprise. « Cela leur permet de comprendre ce qu’implique le leadership, d’être exposées aux défis du monde des affaires et de renforcer leur confiance en elles », a-t-elle expliqué.

Le rôle clé de l’éducation

Parmi les sujets abordés lors de l’atelier, l’éducation des filles a été identifiée comme un levier fondamental de transformation sociale. « L’éducation ouvre les esprits, brise les barrières culturelles et permet aux jeunes filles de revendiquer leurs droits », a expliqué Yénita Bamba. Elle a également mis en évidence le rôle des nouvelles technologies dans l’accès à l’information et au financement, des outils essentiels à l’autonomisation des femmes.

Annick Atougbé, élue « CEO of the Day » de MTN Bénin cette année, a partagé son expérience et son engagement en faveur du thème « Pour toutes les femmes et filles : droit, égalité et autonomisation ». Selon elle, il est primordial d’éduquer les jeunes filles sur leurs droits, d’œuvrer à l’équité salariale et de leur offrir un accès aux formations et microcrédits pour favoriser leur autonomisation économique. « Pour que les femmes puissent revendiquer leurs droits, elles doivent d’abord être éduquées et avoir accès à des opportunités », a-t-elle déclaré.

Un engagement collectif pour l’égalité

Immaculée Affongnon, une autre participante, a insisté sur la nécessité de déconstruire les barrières psychologiques qui limitent les femmes : « Nous devons nous assurer de respecter nos droits en tant que femmes. Il est essentiel de comprendre que nous sommes tout autant capables que les hommes et que nous pouvons occuper des postes de direction. »

Le Y’ello Women Workshop 2025 s’inscrit dans une démarche globale de MTN Bénin en faveur de la promotion des femmes dans le monde de l’entreprise. « Nous devons reconnaître que les obstacles existent, mais également comprendre que des opportunités sont à notre portée. Il faut les saisir, persévérer et croire en son potentiel », a déclaré Yénita Bamba.

De telles initiatives s’inscrivent dans un mouvement plus large pour l’égalité et l’autonomisation des femmes en Afrique, notamment dans les secteurs du numérique et de l’entrepreneuriat. L’initiative « CEO du jour », saluée par Uche Ofodile, illustre cette détermination à briser les barrières sociales et à encourager les femmes à se voir comme des leaders. Y’ello Women Workshop 2025 a rappelé avec force l’importance de l’éducation et de l’indépendance économique dans la construction d’une société plus équitable. MTN Bénin entend ainsi poursuivre son engagement pour l’émancipation féminine, en défiant d’autres entreprises à s’engager dans cette dynamique.