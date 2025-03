« Ukraine: ce coup fatal que Trump pourrait porter »

Photo : AP

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’administration Biden avait mis en place un système d’aide militaire d’une ampleur considérable. Washington est rapidement devenu le premier soutien de Kiev, débloquant des dizaines de milliards de dollars d’assistance. Cette aide s’est matérialisée par la livraison d’équipements militaires sophistiqués : systèmes anti-aériens Patriot, lanceurs HIMARS, véhicules blindés, munitions d’artillerie et, plus récemment, l’autorisation de transfert d’avions F-16. Au-delà de l’armement, les États-Unis ont fourni un soutien décisif en matière de renseignement, d’entraînement militaire et d’accès aux systèmes de communication comme le réseau satellitaire Starlink. Cette stratégie visait à permettre à l’Ukraine de maintenir sa souveraineté face aux forces russes tout en évitant une confrontation directe entre l’OTAN et Moscou.

La réglementation américaine, talon d’Achille de l’aide européenne

Le nouveau président américain possède un outil réglementaire puissant qui pourrait paralyser l’assistance militaire occidentale à Kiev sans nécessiter de déclaration formelle. La législation sur le contrôle des exportations d’armement représente un mécanisme de blocage potentiellement dévastateur pour l’Ukraine. Cette réglementation octroie à l’administration américaine l’autorité d’empêcher toute réexportation d’équipements contenant des technologies américaines, quelle que soit leur provenance.

Cette contrainte juridique touche une majorité des systèmes d’armes européens. Malgré les tentatives européennes de développer des équipements indépendants des technologies américaines, la plupart des matériels susceptibles d’être envoyés à l’Ukraine restent soumis à cette réglementation. L’application stricte de ces dispositions par la nouvelle administration équivaudrait à une interruption majeure du flux d’armements vers les forces ukrainiennes.

Une approche calculée aux conséquences potentiellement décisives

Pour l’instant, le nouveau locataire de la Maison Blanche semble conserver certains éléments clés du soutien américain. Le partage de renseignements avec Kiev n’a pas cessé, l’accès aux communications satellitaires demeure opérationnel continuent de protéger le territoire ukrainien. Cette subordination technique et administrative place les alliés européens dans une position délicate face au changement d’orientation de Washington, et pourrait marquer un basculement significatif dans l’évolution du conflit.