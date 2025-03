USA : la Chine dévoile ses ambitions et critiques face à Trump

Photo : DR

Au début de son deuxième mandat, le président Trump a entrepris une série de mesures reflétant la continuité de sa politique « America First ». Dans le domaine commercial, il a maintenu et ajusté des droits de douane élevés sur les importations en provenance de pays tels que la Chine, le Mexique et le Canada, dans le but de modifier l’équilibre des échanges internationaux. Parallèlement, son administration a suspendu, pour une période de 90 jours, la majorité des financements de l’USAID afin de réévaluer les programmes d’aide étrangère et de les aligner sur les priorités nationales. Ces décisions, actuellement contestées devant les tribunaux et critiquées par certains acteurs internationaux, illustrent la volonté du gouvernement de revoir tant sa politique commerciale que son engagement en matière d’aide au développement.

Pékin hausse le ton contre le protectionnisme américain

À l’occasion de sa conférence de presse annuelle organisée vendredi en marge des sessions parlementaires chinoises, Wang Yi n’a pas mâché ses mots. Le chef de la diplomatie chinoise a comparé l’approche protectionniste actuelle à un recul civilisationnel: « Avec plus de 190 nations sur notre planète, si chacune privilégie exclusivement sa suprématie et sa puissance, nous risquons de retomber dans une logique du plus fort, » a-t-il averti.

Sans mentionner directement le nom du président américain, Wang Yi a clairement visé les nouvelles taxes de 20% imposées sur l’ensemble des produits chinois exportés vers les États-Unis. « Les tentatives d’intimidation, les menaces ou les pressions n’entameront jamais la cohésion des 1,4 milliard de Chinois, » a-t-il souligné, rejetant fermement la stratégie économique américaine.

Le ministre septuagénaire, qui orchestre depuis 2013 la politique extérieure de plus en plus affirmée sous Xi Jinping, a également pointé du doigt les restrictions technologiques: « Des secteurs comme l’espace ou les puces électroniques subissent constamment des obstructions injustifiées, » a-t-il déclaré.

Une stratégie d’alliance face à l’isolationnisme

Face au repli américain, la Chine renforce ses partenariats stratégiques. Wang Yi a notamment réaffirmé la solidité des liens sino-russes: « Les relations entre Pékin et Moscou sont solides, durables et équilibrées. Elles ne seront pas altérées par des événements ponctuels ou des ingérences extérieures. Dans un environnement mondial instable, elles représentent un élément fixe et non une variable dans les calculs géopolitiques. »

Cette déclaration semble répondre aux analyses suggérant que l’administration Trump pourrait tenter un rapprochement avec la Russie pour affaiblir l’influence chinoise – une manœuvre que certains experts qualifient de « Kissinger inversé ».

Le ministre a également rappelé les responsabilités des grandes puissances: « Les nations influentes doivent honorer leurs engagements internationaux et assumer leurs devoirs, » a-t-il insisté, critiquant implicitement le désengagement américain de plusieurs forums multilatéraux.

Cette prise de position, exprimée pendant cette conférence traditionnelle tenue pendant l’Assemblée nationale populaire, illustre l’ambition de la Chine de se présenter comme un acteur prévisible et fiable sur la scène internationale, contrastant avec ce qu’elle perçoit comme l’instabilité de la politique étrangère américaine.