USA: le Canada frappe après la sanction de Trump, 1 milliard en jeu

La nouvelle administration Trump a récemment imposé des droits de douane significatifs sur divers produits canadiens, provoquant une vive tension entre les deux partenaires commerciaux historiques. Cette décision unilatérale, perçue comme hostile par Ottawa, s’inscrit dans la politique protectionniste annoncée pendant la campagne électorale et mise en œuvre dès les premiers jours du retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Les provinces canadiennes bannissent l’alcool américain

En riposte directe, plusieurs provinces canadiennes ont décidé de frapper là où cela fait mal: le marché de l’alcool. L’Ontario, province la plus peuplée du Canada, a annoncé mardi le retrait complet des spiritueux et vins américains de ses magasins d’État. Le Premier ministre ontarien Doug Ford a souligné l’impact considérable de cette mesure, rappelant que la régie des alcools de l’Ontario (LCBO) représente « le plus grand acheteur d’alcool au monde ».

L’effet de cette décision sera démultiplié puisque la LCBO agit comme grossiste exclusif pour la province. Par conséquent, « les autres détaillants, bars et restaurants de la province ne pourront plus se réapprovisionner en produits américains », a précisé Ford, touchant ainsi l’ensemble du réseau de distribution.

Un impact économique estimé à près d’un milliard de dollars

Le mouvement de boycott ne se limite pas à l’Ontario. Le Québec et le Manitoba ont emboîté le pas avec des mesures similaires. La Colombie-Britannique a choisi une approche plus ciblée en bannissant uniquement les alcools provenant des États républicains.

L’impact financier pourrait être considérable pour les producteurs américains. Selon Doug Ford, la régie ontarienne vend annuellement près d’un milliard de dollars canadiens (environ 650 millions d’euros) d’alcool en provenance des États-Unis. Le gouvernement québécois a quant à lui ordonné « de cesser de fournir en boissons alcoolisées américaines les épiceries, les agences, les bars et les restaurants » de la province.

Cette escalade commerciale entre les deux voisins nord-américains pourrait n’être que le début d’une série de mesures de rétorsion, alors que les relations canado-américaines entrent dans une nouvelle phase d’incertitude sous l’administration Trump.