USA : Trump se venge d’un chercheur français

L’administration Trump, depuis son premier mandat (2017-2021), a multiplié les mesures controversées qui ont polarisé la société américaine et la communauté internationale. Sa politique migratoire restrictive, ses attaques contre les médias qualifiés de « fake news », ses positions climato-sceptiques et son approche nationaliste « America First » ont créé des fractures profondes. Sur le plan scientifique, les coupes budgétaires dans la recherche, le retrait de l’accord de Paris et le rejet fréquent des consensus scientifiques ont aliéné une grande partie de la communauté académique mondiale.

Le gouvernement français a exprimé mercredi 19 mars sa désapprobation suite à l’expulsion d’un chercheur français du territoire américain. Ce spécialiste du domaine spatial, qui se rendait à une conférence près de Houston, s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis après un contrôle durant lequel les autorités ont fouillé son matériel électronique.

La liberté académique remise en question

Le ministre français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, s’est dit préoccupé par cette situation. Selon lui, ce chercheur en mission pour le CNRS aurait été sanctionné pour avoir « exprimé une opinion personnelle sur la politique menée par l’administration Trump en matière de recherche » dans des échanges privés découverts sur son téléphone.

« La liberté d’opinion, la recherche libre et les libertés académiques sont des valeurs que nous continuerons à revendiquer fièrement. Je défendrai la possibilité pour tous les chercheurs français d’y être fidèles, » a affirmé le ministre Baptiste.

Un incident diplomatique en formation

D’après une source informée citée par la presse française, les autorités américaines auraient reproché au chercheur des « messages haineux et de conspiration ». Certains échanges concernant le traitement des scientifiques par l’administration Trump auraient été qualifiés de « terrorisme » par les agents américains.

L’incident survenu le 9 mars s’est conclu par la confiscation du matériel professionnel et personnel du chercheur, ainsi que son renvoi vers l’Europe dès le lendemain. Une enquête du FBI aurait été évoquée avant que les charges ne soient abandonnées.

Le Quai d’Orsay a reconnu la souveraineté des États-Unis concernant l’entrée des ressortissants étrangers sur leur territoire, tout en déplorant cette situation. Le ministère français des Affaires étrangères a rappelé sa « volonté de promouvoir la liberté d’expression » et son engagement pour la coopération universitaire et scientifique.