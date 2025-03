USAID : l’administration Trump passe à l’action

Photo DR

L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche marque le début d’une série de réformes majeures, dont certaines suscitent de vifs débats au sein de la communauté internationale et aux États-Unis. Parmi ces décisions controversées, le président a choisi de suspendre une partie de l’aide étrangère américaine, arguant d’une réorientation des priorités nationales. Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large de remodeler l’intervention des États-Unis sur la scène mondiale, avec des répercussions directes sur des institutions majeures comme l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Hier vendredi, l’administration Trump a officialisé la dissolution progressive de l’USAID, marquant un tournant dans la politique d’aide étrangère des États-Unis. Le département d’État a notifié au Congrès son intention de redistribuer certaines fonctions de l’agence sous sa tutelle d’ici le 1er juillet 2025, tandis que d’autres missions seront tout simplement supprimées. Ce démantèlement s’accompagne d’une mise en congé administratif de la majorité du personnel de l’agence, laissant planer de nombreuses incertitudes sur l’avenir de l’aide humanitaire américaine.

Le secrétaire d’État, Marco Rubio, a justifié cette décision en soulignant que l’USAID s’était éloignée de ses objectifs initiaux. Selon lui, une réorientation s’imposait afin de recentrer les programmes d’aide sur des initiatives directement bénéfiques aux intérêts des États-Unis et de leurs citoyens. Si certaines missions essentielles seront maintenues, leur cadre d’intervention sera strictement aligné avec les nouvelles priorités de l’administration.

Cette restructuration intervient alors que l’USAID disposait d’un budget annuel de 42,8 milliards de dollars, représentant près de la moitié de l’aide humanitaire mondiale. Créée en 1961 par une loi du Congrès, l’agence était devenue un acteur clé du développement international, soutenant des projets variés allant de la lutte contre la pauvreté aux interventions d’urgence en cas de crise. La suppression de ses missions et la redistribution de ses ressources vers d’autres institutions marquent ainsi une rupture nette avec l’approche précédente en matière de coopération internationale.

Si l’administration Trump défend ce changement comme une nécessité stratégique, la décision suscite de nombreuses réactions. Des organisations humanitaires et des gouvernements partenaires dénoncent une remise en cause brutale des engagements des États-Unis en matière d’aide au développement. Pour ces acteurs, l’absence d’une structure dédiée pourrait affaiblir l’impact des interventions américaines dans les zones les plus vulnérables, tout en réduisant la capacité de réponse rapide aux crises internationales.

Avec cette réforme, Washington reconfigure son rôle dans l’aide internationale, privilégiant une approche plus sélective et nationaliste. Reste à savoir si cette nouvelle orientation permettra aux États-Unis de conserver leur influence sur la scène mondiale ou si elle marquera un repli aux conséquences durables sur leur diplomatie et leur engagement humanitaire.