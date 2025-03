Zelensky prêt à négocier : effet direct de la pression de Trump ?

© JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

La guerre en Ukraine, qui a causé de lourdes pertes humaines et matérielles des deux côtés, se poursuit plus de trois ans après son déclenchement. Alors que Donald Trump avait promis de mettre rapidement un terme au conflit, sa récente rencontre avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche a été marquée par une vive confrontation. Les images de cet échange tendu ont largement circulé, suivies d’une annonce majeure : la suspension de l’aide militaire américaine. Quelques heures plus tard, le président américain a révélé que son homologue ukrainien se disait désormais prêt à engager des négociations avec la Russie.

S’exprimant devant le Congrès mardi soir, Donald Trump a indiqué avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky dans laquelle ce dernier affirmait sa disposition à entamer un dialogue de paix. Selon le président américain, le dirigeant ukrainien a exprimé sa volonté de s’asseoir à la table des négociations dans les plus brefs délais en vue d’un cessez-le-feu durable. Ce revirement intervient après plusieurs jours d’intenses tractations diplomatiques, notamment avec les partenaires européens de Kiev, et alors que la suspension de l’aide militaire américaine pèse lourdement sur l’Ukraine.

Publicité

La rencontre houleuse de vendredi dernier devait initialement aboutir à un accord sur l’exploitation des minerais ukrainiens. Cependant, les échanges ont rapidement dégénéré, Donald Trump reprochant à Volodymyr Zelensky son manque de gratitude envers les États-Unis et son absence de volonté de mettre fin au conflit. La tension croissante entre les deux dirigeants a entraîné, dès lundi, la suspension de l’aide militaire américaine, un soutien pourtant essentiel pour l’Ukraine face aux offensives russes.

Dans un message publié sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a reconnu que sa visite ne s’était pas déroulée comme prévu et a exprimé des regrets. Il a également souligné la nécessité de rétablir une coopération constructive avec Washington, déclarant qu’il était « temps d’arranger les choses ». Pour démontrer son engagement envers une issue diplomatique, il a proposé des mesures initiales pour favoriser un apaisement des hostilités. Parmi celles-ci figurent la libération des prisonniers, l’arrêt des attaques aériennes et maritimes, à condition que la Russie adopte une approche similaire.