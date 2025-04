5G au Maghreb: ce pays se prépare à franchir le pas

Photo d'illustration (unsplash)

Le réseau 5G représente une avancée technologique décisive par ses capacités impressionnantes : vitesse de transmission supérieure, temps de latence minimal et connectivité simultanée d’innombrables appareils. Cette technologie constitue le socle indispensable au déploiement de nombreuses innovations comme l’Internet des Objets, les applications médicales à distance, l’apprentissage numérique et l’émergence de centres urbains intelligents. Sur le continent africain, plusieurs nations ont déjà entamé leur transition vers cette nouvelle génération de réseau mobile. L’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya dans leurs principales villes; dans d’autres pays comme le Bénin, le réseau MTN propose déjà depuis quelque temps le service 5G à ses abonnés. Ces progrès technologiques permettent non seulement d’enrichir l’accès aux services numériques mais renforcent également la position économique de ces pays sur l’échiquier mondial.

L’Algérie lance les premiers tests techniques

L’Algérie s’apprête désormais à rejoindre ce mouvement technologique avec l’annonce récente par Mobilis, l’opérateur historique du pays, du lancement des essais techniques pour le déploiement de la 5G. Cette initiative survient juste après que le Président de la République ait demandé un approfondissement des études concernant cette technologie lors d’une réunion du Conseil des ministres.

Un catalyseur pour l’économie nationale

Cette nouvelle génération de réseau mobile est perçue comme un véritable moteur de transformation pour l’économie algérienne. Les autorités ont clairement identifié la 5G comme un élément stratégique pour stimuler le développement industriel et économique du pays. L’objectif affiché est double : exploiter pleinement les atouts de cette technologie pour accompagner le système économique national tout en offrant aux citoyens algériens l’accès aux services technologiques les plus performants.

La 5G devrait permettre l’émergence d’applications novatrices dans des domaines essentiels tels que l’agriculture, la santé, les transports et l’enseignement pour ne citer que ceux-là. Ces secteurs vitaux pourront ainsi bénéficier d’une connectivité sans précédent, ouvrant la voie à une modernisation accélérée des infrastructures et des services à travers tout le territoire algérien.