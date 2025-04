Bénin : Gildas Atindéhou (OMA Group) prend les rênes de l’ACAM

Gildas Atindéhou. Photo : DR

L’Association des Consignataires et Agents Maritimes du Bénin (ACAM) ouvre un nouveau chapitre de son histoire. À l’issue de l’assemblée générale du 28 mars 2025, Gildas Atindéhou, représentant de OMA Group, a été élu président de l’organisation. Fondée le 9 août 1993, l’ACAM regroupe depuis plus de trente ans les principaux acteurs de la consignation et des services maritimes au Bénin.

Cette élection symbolise un tournant pour cette structure professionnelle dont la mission demeure inchangée : fédérer les professionnels du secteur, défendre leurs intérêts, renforcer les liens entre membres et initier toute action en faveur de l’évolution du métier.

Publicité

Un vent de renouveau

Sous la bannière d’OMA Group, Gildas Atindéhou entend insuffler une dynamique nouvelle à l’ACAM. Il sera épaulé par Modeste Abiala, élu vice-président, seul autre changement notable au sein du bureau exécutif. Cette nouvelle équipe mise sur une meilleure collaboration entre membres et ambitionne de consolider la place de l’ACAM comme acteur stratégique du secteur maritime béninois.

Présent au Bénin depuis février 2008, OMA Group s’est imposé comme l’une des agences maritimes les plus influentes du pays. Leader dans la gestion des escales de navires pétroliers à Cotonou et à Sèmè, l’entreprise a décroché plusieurs certifications internationales : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018, attestant de son engagement en matière de qualité, d’environnement et de sécurité.

Une vision régionale et un ancrage éthique

Implanté dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest – du Ghana à la Namibie, en passant par le Togo, le Niger, le Sénégal et la Côte d’Ivoire – OMA Group au Bénin est également le représentant exclusif de HAPAG LLOYD au Bénin, cinquième armateur mondial dans le transport de conteneurs. Son attachement aux bonnes pratiques et à la transparence lui a valu la certification TRACE International, gage de rigueur éthique et d’intégrité.

Au-delà des escales traditionnelles, OMA propose une large gamme de services aux navires : assistance aux pétroliers, vraquiers, croisiéristes, bâtiments militaires, sans oublier le soutien logistique aux projets de recherche pétrolière.

Publicité

Un héritage à valoriser

L’ACAM s’inscrit dans la continuité d’un héritage solide, façonné par des figures emblématiques du secteur comme Golda Atohoun (Maersk Bénin) et Janvier Segbemon (CMA CGM Bénin), dont les mandats ont contribué à faire progresser la profession.

Avec cette nouvelle équipe dirigeante, l’association affiche clairement sa volonté de moderniser ses actions, d’intensifier les synergies entre ses membres et de participer activement au rayonnement du port de Cotonou, véritable carrefour logistique de l’Afrique de l’Ouest. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)