Bénin : La police arrête sept personnes dans des ghettos à Abomey-Calavi

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

La police républicaine du commissariat de Godomey a mené, le jeudi 3 avril, une opération coup de poing contre les foyers de délinquance dans la commune d’Abomey-Calavi. L’intervention a ciblé plusieurs ghettos identifiés à Womey et à Hlouakomey, sous l’échangeur.

À l’issue de cette descente, les agents ont démantelé trois repaires et interpellé sept personnes, dont deux femmes. Le bilan matériel est conséquent : 130 boulettes de chanvre indien, des graines de chanvre emballées, 89 comprimés non identifiés, six téléphones portables — dont deux Android — et 18 600 francs CFA ont été saisis.

Ces arrestations concernent des jeunes suspectés de troubler la tranquillité publique en consommant et en distribuant des substances illicites. Ils seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Cette action s’inscrit dans la stratégie de lutte contre la criminalité menée par la police dans le département de l’Atlantique. Elle reflète la volonté des forces de l’ordre de renforcer la sécurité dans les quartiers sensibles d’Abomey-Calavi.