Bénin : un SE intérimaire désigné à Porto-Novo après la sanction de la titulaire

Charlemagne Yankoty _ Photo : Présidence du Bénin

Isabelle Essou Dahito, secrétaire exécutive de la municipalité de Porto-Novo, a été suspendue de ses fonctions pour « faute lourde » par le Conseil de supervision réuni le mercredi 2 avril 2025. Cette suspension fait suite à son exclusion de la commande publique pour cinq ans (du 31 mars 2025 au 30 mars 2030) par l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) le 27 mars 2025.

L’ARMP a également exclu la Directrice des affaires administratives et financières (DAAF), O. Chérifatou Bio, pour des irrégularités constatées dans la gestion des marchés publics de la municipalité en 2023 et 2024, avec un montant cumulé de 139 891 669 FCFA en 2023 et 139 397 361 FCFA en 2024.

En conséquence, Mawouyon Justin Zoffoun a été désigné secrétaire exécutif intérimaire pour assurer la continuité du service public selon une information rapportée par le quotidien Le Matinal. Il prendra rapidement ses fonctions et nommera un DAAF intérimaire pour gérer les finances municipales durant cette période transitoire. Cette décision vise à maintenir le bon fonctionnement de l’administration locale en attendant la nomination d’un nouveau secrétaire exécutif.