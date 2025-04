ChatGPT-5 vs Gemini 2.0 Flash : la course à l’IA la plus puissante

Photo DR

Depuis quelques années, OpenAI et Google DeepMind sont engagés dans une bataille sans précédent pour dominer l’IA générative. ChatGPT-5 (pas encore sorti) et Gemini 2.0 Flash représentent le summum de cette course. Mais qui prendra l’avantage ? Quels sont les enjeux technologiques, économiques et éthiques de cette compétition ? Nous tenterons de répondre à ces interrogations dans les lignes qui suivent.

Rapide rappel de l’évolution de GPT et Gemini

Entre 2018 et 2022, OpenAI a lancé les versions d’intelligence artificielle GPT-1, GPT-2, GPT-3 et GPT-3.5. En 2023, la société lance GPT-4, un modèle plus avancé. Au cours de la même année, Google DeepMind répond en sortant Gemini Pro, Gemini Nano et Gemini Ultra.

Publicité

En janvier 2025, Google dévoile Gemini 2.0 Flash, proposant des performances améliorées par rapport à son prédécesseur Gemini 1.5 Flash. Pendant ce temps, les rumeurs sur la sortie de ChatGPT-5 courent toujours.

Les caractéristiques techniques des deux modèles

ChatGPT-5 (OpenAI)

OpenAI n’a pas encore donné de date de sortie du modèle ChatGPT-5. Les attentes de cette IA incluent des améliorations dans la compréhension du langage, le raisonnement, la multimodalité (traitement de différents types de données comme le texte, les images et l’audio) et la capacité à gérer des tâches plus complexes.

Gemini 2.0 Flash (Google DeepMind)

Gemini 2.0 Flash peut traiter et comprendre différents types de données, notamment du texte, des images, des vidéos et de l’audio. Le modèle génère des réponses textuelles à partir des entrées multimodales. Il est optimisé pour les scénarios où la vitesse est essentielle.

Bien que ces deux modèles récents présentent des caractéristiques techniques remarquables, ils demeurent avant tout des outils d’assistance pour l’Homme. Par exemple, afin d’optimiser leur temps et de renforcer leur productivité, les développeurs se tournent vers des IA telles que ChatGPT ou Gemini. Cela peut être comparé à un trader qui utilise un effet de levier trading lors de l’ouverture de ses positions pour maximiser ses gains potentiels. Cet instrument financier lui permet de gérer une position plus substantielle sur le marché avec un capital initial réduit.

Publicité

Les enjeux de la compétition

Ils se situent à trois niveaux :

La bataille économique

La stratégie d’OpenAI vise à consolider son partenariat avec Microsoft et la monétisation de ChatGPT auprès des entreprises. Celle de Google est de favoriser l’intégration de Gemini dans Android, Google, Search et Gmail et de profiter des bénéfices financiers qui en découleront. Quelle stratégie (B2B vs B2C) dominera le marché ?

L’impact sur les utilisateurs

Les utilisateurs choisiront le modèle qui leur permettra d’améliorer leur productivité. Ils seront attirés par le modèle offrant une utilité supérieure. De surcroît, ils seront séduits par celui qui présente une politique de confidentialité rigoureuse, accompagnée d’une philosophie transparente en matière de collecte de données.

L’innovation responsable

Le modèle capable de combattre les biais et les hallucinations sera perçu comme le plus fiable par les utilisateurs. Aussi, l’utilisateur voudrait savoir comment l’Union Européenne et les États-Unis encadrent le secteur de l’IA. Un autre point essentiel suscitera leur intérêt : les risques d’abus tels que les deepfakes, la désinformation et les cyberattaques automatisées.

Ces deux modèles d’intelligence artificielle offrent chacun des atout majeurs pour un meilleur usage chez l’utilisateur. Pour le moment, les utilisateurs expérimentent Gemini 2.0 Flash en attendant la sortie de ChatGPT-5.

Les informations fournies ne constituent pas une recherche en investissement. Elles n’ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en matière d’investissement et doivent donc être considérées comme une communication commerciale.

Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades (« AT »). L’information ne contient pas un enregistrement des prix d’AT, ni une offre ou une sollicitation pour une transaction dans un instrument financier. Aucune représentation ou garantie n’est donnée quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations.

Tout matériel fourni ne tient pas compte de l’objectif d’investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d’exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.