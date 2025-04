Donald Trump : aucune pitié pour 3 enfants pourtant américains, on vous explique

Photo : DR

Bien avant son arrivée au pouvoir pour un second mandat, Donald Trump avait bâti sa popularité sur une rhétorique dure, parfois brutale, envers les immigrants. Dès sa campagne initiale, il qualifiait les migrants venus du Mexique de criminels, promettant d’ériger un mur à la frontière sud et de restaurer « l’ordre » face à ce qu’il décrivait comme une « invasion ». Sa politique migratoire s’est donc inscrite sous le signe de la rigueur extrême, multipliant les restrictions d’asile, séparant des familles à la frontière, et intensifiant les expulsions même dans les cas jugés sensibles. La logique était simple : peu importe les circonstances humaines, l’illégalité devait être combattue coûte que coûte. C’est dans cette vision froide que s’inscrit l’expulsion récente de trois enfants pourtant américains.

Un matin sans retour pour trois familles

Vendredi à l’aube, en Louisiane, des enfants nés sur le sol américain ont été arrachés à leur vie quotidienne. Selon des associations locales, au moins trois jeunes citoyens américains ont été expulsés avec leurs familles sous l’impulsion des services d’immigration ICE. Parmi eux, un garçonnet de quatre ans, pourtant atteint d’une forme rare de cancer, a été renvoyé dans des conditions qui soulèvent l’indignation. Dans un autre cas, une mère enceinte a été contrainte de quitter le territoire, sans que la situation particulière de sa grossesse n’ait semblé infléchir la décision des autorités.

Les ONG, furieuses, dénoncent une mécanique administrative aveugle où les statuts médicaux ou la fragilité des personnes concernées ne trouvent aucun écho. Il ne s’agit pas ici de simples « irrégularités » à corriger : ces expulsions touchent des enfants pleinement américains par leur droit de naissance. Le gouvernement, pour sa défense, s’appuie sur une justification glaçante : certains parents auraient expressément demandé que leurs enfants soient expulsés avec eux. Pourtant, un juge fédéral met en doute cette version.

Une justice en alerte face à l’absence de procédure

L’affaire la plus emblématique concerne une petite fille, identifiée sous les initiales « V.M.L. », expulsée avec sa mère hondurienne après une rétention par ICE. Si l’administration affirme que la décision de renvoyer l’enfant émanait d’une demande de la mère, la justice n’a jamais reçu de document officiel attestant de cette volonté. Cette omission a éveillé les soupçons du juge Terry Doughty, qui a convoqué une audience pour le 16 mai. Dans ses mots, il s’agit d’éclaircir la « forte suspicion » que le gouvernement américain a expulsé une citoyenne américaine sans suivre la moindre procédure légale.

Ce manquement n’est pas anodin. Dans un État de droit, même en matière d’immigration, chaque expulsion doit respecter des formes précises pour éviter des abus aussi graves. L’idée qu’un citoyen américain puisse être jeté hors de son pays comme un colis sans adresse valide l’une des plus profondes critiques formulées contre la gestion Trump : celle d’un pouvoir prêt à piétiner les droits individuels au nom de sa croisade contre l’immigration.

Quand l’inhumanité devient méthode

Ces expulsions dramatiques ne sont pas des accidents isolés ; elles sont le résultat d’une politique pensée pour dissuader par la peur et l’humiliation. Elles rappellent l’image de portes verrouillées devant des réfugiés fuyant la guerre, ou celle d’un hôpital refusant de soigner parce que les papiers ne sont pas en règle. Dans l’esprit trumpiste, la nationalité de l’enfant n’efface pas le « péché » migratoire du parent.

Cette politique pose une question de fond : quel genre de nation choisit de sacrifier ses propres enfants au nom d’une obsession administrative ? Si des erreurs comme celles révélées en Louisiane peuvent survenir aujourd’hui, elles laissent imaginer l’ampleur des injustices passées, restées invisibles faute d’alerte judiciaire.

Au-delà de l’indignation morale, cette affaire pourrait provoquer une onde de choc politique. Car l’expulsion arbitraire de citoyens américains n’est pas simplement une tache sur l’image d’un gouvernement : c’est une violation potentielle de la Constitution. À l’heure où les États-Unis se débattent entre volonté de contrôle migratoire et respect de leurs principes fondateurs, ces enfants sacrifiés rappellent brutalement jusqu’où peut aller une politique menée sans compassion ni discernement.