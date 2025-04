Elections générales de 2026 : Quelles chances pour les accords de gouvernance entre partis

Photo montage : La Nouvelle Tribune

À moins d’un an des élections générales prévues en 2026 au Bénin, le paysage politique est en pleine effervescence. Les récentes réformes électorales et leurs exigences laissent entrevoir la possibilité d’accords de gouvernance entre partis, tant du côté de la majorité que de l’opposition pour affronter les différents scrutins de cette échéance. Cependant, ces alliances potentielles sont confrontées à de nombreux défis. La modification du code électoral en mars 2024 a introduit des conditions plus strictes pour les partis politiques. Désormais, pour obtenir des sièges à l’Assemblée nationale, un parti doit recueillir au moins 20 % des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Mais en cas d’accord de gouvernance, il ne sera exigé que 10% de suffrage au plan national pour les parties à l’accord. Avec ces réformes, les partis politiques sont contraints à des accords de gouvernance comme souhaité par la loi pour se faciliter la tâche. Dans le schéma actuel et sauf cataclysme de dernière minute, deux alternatives sont probables. Il s’agit d’un accord entre les partis de la majorité présidentielle et un autre accord entre partis se réclamant de l’opposition. Si ces accords arrivaient à se conclure, quelles chances ont-ils de prospérer ? C’est la question que se posent aujourd’hui les Béninois.

Possibilités d’accords de gouvernance entre partis d’opposition et défis

Face aux défis relatifs aux prochaines élections, plusieurs partis et mouvements politiques de l’opposition ont décidé de s’unir en novembre 2024 en créant le « Cadre de concertation des Forces politiques de l’opposition ». Cette plateforme vise à favoriser un dialogue inclusif et à coordonner les actions pour restaurer la démocratie et l’État de droit. Cependant, malgré cette initiative, l’opposition reste fragmentée. Des partis comme la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) n’ont pas rejoint ce cadre, ce qui pourrait fragiliser le projet d’unité que l’opposition souhaite afficher. Mieux, le parti Restaurer l’Espoir de Candide Azannaï reste fidèle à la logique de la résistance et ne rate aucune occasion de critiquer les actes de l’opposition. Malgré ces divergences, l’opposition montre des signes de volonté d’unité. La création du Cadre de concertation et les réactions quasi uniformes sur certains faits de l’actualité politique, illustrent cette dynamique. Il n’est donc pas exclu que les partis qui s’entendent actuellement et réunis autour du seul parti représenté à l’Assemblée nationale, Les Démocrates, se retrouvent dans un accord de gouvernance en vue des prochaines élections. Cette alliance pourrait renforcer la position de l’opposition face à la majorité. En effet, de nombreux observateurs estiment que l’opposition ne peut espérer de succès électoral en 2026 que par une stratégie de coalition intelligente, qui mutualise les forces et évite les candidatures multiples. Mais, force est de constater que l’opposition souffre d’un manque de coordination et de leadership clair. Malgré la présence de figures expérimentées, comme l’ancien président Boni Yayi à la tête du parti Les Démocrates, les divergences stratégiques et les rivalités personnelles persistent. Ces tensions internes affaiblissent la capacité de l’opposition à élaborer une stratégie cohérente et à mobiliser efficacement ses partisans. En cas d’accord de gouvernance donc, il y a du travail à faire. La désignation d’un candidat commun pourrait créer des frustrations si elle n’est pas encadrée par un mécanisme de consultation démocratique entre les partis. Sans primaires ouvertes ou arbitrage externe crédible, les risques de scission sont élevés. Pour surmonter ces défis, l’opposition doit élaborer une stratégie commune claire, axée sur des objectifs partagés tels que la restauration de la démocratie et le respect des droits humains. Il est également essentiel de regagner la confiance du public en démontrant une capacité à proposer une alternative crédible et cohérente au pouvoir en place. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici