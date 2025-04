Élections générales de 2026 au Bénin : Voici les dates à garder

La machine électorale est en marche au Bénin. Ce mardi 15 avril 2025, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a officiellement remis le chronogramme des prochaines élections générales aux partis politiques, aux institutions de l’État et à l’ensemble des acteurs concernés.

La cérémonie s’est déroulée au siège de l’institution à Cotonou, en présence de plusieurs représentants politiques et institutionnels. À un an du scrutin présidentiel, cette étape marque un tournant dans le processus d’organisation des élections législatives, communales et présidentielle prévues en 2026.

Le président de la CENA, Sacca Lafia, a indiqué que 53 activités sont programmées pour les élections communales et législatives, tandis que 38 actions jalonneront le processus menant à la présidentielle. L’objectif est de permettre à chaque acteur impliqué — partis politiques, ministères, institutions — de suivre rigoureusement le déroulement du processus électoral et de s’y préparer efficacement.

Le calendrier rendu public précise que les élections communales et législatives se tiendront le 11 janvier 2026. Quant à l’élection présidentielle, elle est fixée au 12 avril 2026, avec un éventuel second tour prévu pour le 10 mai de la même année.

L’annonce de ces dates clés a été faite par Ruffin Domingo, directeur du matériel et des opérations à la CENA, lors d’un point de presse. En fixant ainsi les grandes étapes du processus, la Commission entend garantir la transparence, la régularité et l’inclusivité du scrutin à venir.