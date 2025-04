Elon Musk : ce classement de milliardaires dans lequel il ne figure pas

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Qui sont les dirigeants d’entreprise américains les plus brillants intellectuellement ? Une étude récente menée par la plateforme d’apprentissage en ligne Preply tente de répondre à cette question en analysant les discours publics de plus de 100 PDG. Cette recherche originale évalue l’intelligence des dirigeants à travers plusieurs critères linguistiques, notamment la richesse du vocabulaire, la sophistication du langage, la lisibilité des textes, la pensée critique et la pertinence contextuelle.

Les résultats de cette analyse révèlent un classement inattendu. C’est Jensen Huang, PDG de NVIDIA, qui remporte la première place avec un score remarquable de 81,3. Il est suivi de près par Jim Taiclet de Lockheed Martin (80,9), Demis Hassabis de DeepMind (80,8) et Vincent Roche d’Analog Devices (80,6). Dans ce palmarès des esprits les plus affûtés du monde des affaires américain figurent également Reed Hastings de Netflix (77,3) et Sam Altman d’OpenAI (75,2).

Un homme manque à l’appel

Curieusement, Elon Musk, pourtant à la tête de Tesla et SpaceX, ne figure pas parmi les premiers du classement. Selon SBI, il occuperait seulement la 16ème position avec un score de 64,3, une place qui peut surprendre étant donné ses accomplissements reconnus dans des domaines aussi complexes que l’automobile électrique, l’exploration spatiale et l’intelligence artificielle.

Cette position relativement modeste pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. L’étude de Preply se concentre spécifiquement sur les compétences linguistiques et la capacité à articuler des idées complexes avec clarté et nuance.

L’absence remarquée d’Elon Musk

Or, le style de communication de Musk, souvent direct, parfois abrupt et spontané, particulièrement sur les réseaux sociaux, ne correspond pas nécessairement aux critères d’évaluation privilégiés par cette analyse, qui valorise davantage la sophistication linguistique et la structure argumentaire. Sa position contrastée au sein de l’administration américaine et ses apparitions, parfois suscitant la critique, auront peut-être également joué.