Bill Gates accuse Epstein devant le Congrès de l'avoir fait chanter avec ses infidélités

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a comparu ce mercredi 10 juin 2026 devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants à Washington, dans le cadre de l’enquête parlementaire sur le réseau du financier Jeffrey Epstein. Lors de cette audition à huis clos, Gates a déclaré qu’Epstein avait eu connaissance de ses relations extraconjugales et avait tenté d’en faire usage pour maintenir une emprise sur lui.

Selon une copie de sa déclaration d’ouverture obtenue par CNN, Gates a indiqué avoir appris qu’Epstein détenait des informations sensibles sur sa vie privée et s’en serait servi pour tenter de le contraindre à poursuivre leur relation professionnelle. Le milliardaire a qualifié ses rencontres avec le financier de « grave erreur de jugement », tout en affirmant n’avoir jamais été témoin d’activités criminelles de sa part. Gates n’est accusé d’aucun acte délictueux par la commission.

Une relation bâtie sur des discussions philanthropiques

Selon sa déclaration, Gates a rencontré Epstein à cinq reprises entre 2011 et 2012, dans le cadre de discussions liées à ses activités philanthropiques mondiales. Les deux femmes avec lesquelles Gates a reconnu avoir entretenu des liaisons n’auraient pas été présentées à Gates par Epstein, selon un porte-parole cité par ABC News. C’est après la fin de ces échanges professionnels qu’Epstein aurait tenté d’exploiter ces informations.

L’audition fait suite à la publication par le département américain de la Justice, en début d’année 2026, de plus de trois millions de pages de documents liés à Epstein. Ces fichiers ont mis en cause de nombreuses personnalités politiques, financières et médiatiques américaines et étrangères, provoquant une série d’auditions parlementaires. L’ancien président Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton ont notamment comparu devant la même commission en février 2026.

Une enquête parlementaire qui se poursuit

La commission, présidée par le républicain James Comer, a indiqué qu’aucune restriction n’avait été imposée sur le périmètre des questions posées à Gates. L’audition du 10 juin constitue la quinzième dans le cadre de cette enquête. Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et l’ancienne procureure générale Pam Bondi figurent parmi les prochains témoins attendus dans les semaines à venir.