Elon Musk : la Chine, seule vraie concurrente dans ce domaine

Elon Musk s’est imposé comme une figure emblématique de la conquête spatiale moderne grâce à SpaceX, révolutionnant le secteur avec ses fusées réutilisables Falcon 9 et Falcon Heavy. Il a permis aux États-Unis de retrouver une capacité autonome de vol habité vers la Station spatiale internationale, développé le vaisseau Crew Dragon pour transporter des astronautes, et créé Starship, le plus puissant lanceur jamais conçu.

Ses ambitions incluent l’établissement d’une présence humaine permanente sur Mars, tandis que sa constellation Starlink fournit déjà un accès internet mondial par satellite. Et si les États-Unis conservent une longueur d’avance dans la conquête spatiale, notamment grâce à Elon Musk, la Chine s’impose comme un concurrent de plus en plus sérieux.

Désormais membre du gouvernement américain, le milliardaire est devenu un acteur incontournable. Soutenu par la NASA, il poursuit un objectif clair : conquérir l’espace et la Lune. Son dernier exploit, survenu le 14 octobre dernier, est particulièrement impressionnant.

La Chine a effectivement annoncé qu’un lanceur de fusée de 250 tonnes projeté vers le sol à 1 200 km/h a été récupéré sur son pas de tir en seulement 12 heures grâce à des bras métalliques spécialement conçus. « Un grand pas vers la vie multiplanétaire a été franchi aujourd’hui« , a alors déclaré Musk sur son réseau social X.

La Chine, un concurrent de taille

Mais les États-Unis font face à un rival de taille : la Chine. Le programme spatial chinois progresse à pas de géant avec sa station spatiale Tiangong, dont le nom signifie « palais céleste » en mandarin. En juin 2024, une sonde chinoise a réussi à collecter des échantillons de la face cachée de la Lune, marquant une réussite majeure pour l’ambitieux programme spatial impulsé par le président Xi Jinping.

Les folles ambitions chinoises

Plus récemment encore, en octobre 2024, la Chine a franchi une étape historique en envoyant un équipage de trois astronautes sur la Lune. Ce succès fait d’elle le troisième pays à envoyer des humains dans l’espace par ses propres moyens, après la Russie et les États-Unis.

Ces avancées témoignent d’une détermination sans faille à s’imposer comme une puissance spatiale de premier plan, rivalisant directement avec les capacités américaines. Pékin ne compte pas s’arrêter là et vise déjà l’horizon 2030 pour construire une base lunaire permanente.