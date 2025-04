Elon Musk : plus de 2 milliards $ en jeu et un rapport accablant

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Elon Musk fait de nouveau la une. Un rapport du Sénat américain, rendu public ce lundi, dresse un constat préoccupant sur les risques juridiques et financiers qui pèsent sur l’homme d’affaires et ses entreprises. D’après ce document rédigé par les membres démocrates d’une sous-commission du Sénat dédiée à la sécurité intérieure, Musk pourrait être confronté à des litiges et enquêtes dont les retombées financières s’élèveraient à plus de 2,3 milliards de dollars.

Ce montant est qualifié d’ « estimation prudente » par les auteurs du rapport, qui évoquent 65 actions en cours ou à venir menées par 11 agences gouvernementales américaines. Les entreprises concernées sont parmi les plus emblématiques de l’économie américaine : Tesla, SpaceX, Neuralink et d’autres structures liées à l’univers tentaculaire du milliardaire. Parmi ces dossiers, 45 ont été minutieusement évalués pour leur impact potentiel en cas de condamnation. Mais ce n’est pas seulement le volet financier qui inquiète.

Publicité

Le rapport soulève également la question d’un possible conflit d’intérêts, lié au rôle qu’Elon Musk jouerait dans le Bureau de l’efficacité gouvernementale (DOGE). Les sénateurs pointent une proximité avec certains cercles du pouvoir et redoutent que cette influence ne serve à contourner les règles ou à minimiser les sanctions. Le rapport n’accuse pas directement Musk d’avoir interféré avec les enquêtes en cours. Il met cependant en garde contre une situation où la concentration de pouvoir économique et d’influence politique pourrait compromettre l’impartialité des régulateurs.

Ce nouvel épisode vient s’ajouter à une série de controverses qui entourent Musk depuis plusieurs mois. Pour l’instant, Elon Musk n’a pas officiellement réagi. Ce rapport du Sénat jette une lumière crue sur la fragilité juridique d’un empire industriel souvent présenté comme inébranlable. Et il pose une question de fond : jusqu’où peut aller un entrepreneur dans l’accumulation de responsabilités, sans risquer un dangereux chevauchement entre intérêts privés et affaires publiques ?