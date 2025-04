Elon Musk: son avenir politique enfin connu ?

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Depuis l’élection présidentielle de novembre 2024, Elon Musk est devenu l’un des personnages les plus controversés de la nouvelle administration Trump. Sa nomination à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) a immédiatement déclenché une tempête politique. D’un côté, ses partisans y ont vu l’arrivée d’un entrepreneur visionnaire capable de moderniser l’appareil d’État. De l’autre, ses détracteurs ont dénoncé des conflits d’intérêts majeurs, pointant du doigt ses multiples entreprises – Tesla, SpaceX, xAI – susceptibles de bénéficier directement de ses décisions politiques. Les manifestations se sont multipliées, notamment contre ses propositions de coupes budgétaires radicales, perçues comme menaçant des services publics essentiels. Cette situation a placé Musk au cœur d’un débat national sur la frontière, de plus en plus floue sous l’administration Trump, entre pouvoirs économiques et politiques.

Un départ anticipé du DOGE?

Des informations contradictoires circulent sur l’avenir d’Elon Musk au sein du gouvernement américain. Selon des rapports publiés mercredi par Politico et ABC, le président Donald Trump aurait informé les membres de son cabinet que le milliardaire quitterait prochainement ses fonctions pour retourner à ses activités privées. Ces révélations ont toutefois été rapidement démenties, jetant un voile d’incertitude sur la durée réelle de son engagement gouvernemental.

La question demeure de savoir si Musk restera jusqu’à l’expiration officielle de son mandat de 130 jours comme employé spécial du gouvernement, prévu pour fin mai, ou s’il quittera ses fonctions avant cette échéance.

Un « ami » et « conseiller » de l’administration Trump

Face à ces spéculations, le vice-président JD Vance a tenu à clarifier la situation lors d’une interview accordée jeudi à Fox News. Sans confirmer ni infirmer explicitement les rumeurs de départ imminent, il a précisé la nature des relations futures entre le milliardaire et l’exécutif américain.

« Le DOGE a beaucoup de travail à faire, et oui, ce travail se poursuivra après le départ d’Elon. Mais fondamentalement, Elon restera un ami et un conseiller du président et de moi-même« , a déclaré Vance. Ces propos suggèrent que, quelle que soit l’issue de son mandat officiel, Musk conservera un accès privilégié aux plus hautes sphères du pouvoir américain.

Ce repositionnement soulève de nouvelles questions sur la capacité du magnat de la technologie à influencer les politiques publiques tout en gérant ses entreprises privées. L’équilibre délicat entre ces deux sphères, qui a caractérisé les premiers mois de l’administration Trump, semble ainsi appelé à évoluer vers un modèle moins visible mais potentiellement tout aussi influent.