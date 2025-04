Elon Musk : un grand changement à venir ? Il répond

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Dans la sphère politique et médiatique américaine, une rumeur tenace a récemment agité les discussions : Elon Musk quitterait son poste au sein du bureau de l’efficacité gouvernementale. L’information, initialement rapportée par le journal Politico, a rapidement enflammé les réseaux sociaux et les cercles politiques, avant d’être formellement démentie par la Maison-Blanche et par le principal intéressé.

D’après Politico, Donald Trump aurait informé des membres de son cabinet qu’Elon Musk s’apprêtait à quitter son poste, une fonction qu’il occupe depuis que l’ex-président américain l’a nommé à la tête du département de l’efficacité gouvernementale. Ce rôle vise à optimiser les processus administratifs et technologiques de l’État fédéral tout en réalisant des économies substantielles.

Publicité

Dans un contexte où chaque mouvement de Musk est scruté avec attention, l’annonce a rapidement pris de l’ampleur, suscitant interrogations et spéculations sur les raisons d’un éventuel départ. Face à la propagation rapide de cette information, Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a réagi sans détours sur la plateforme X (anciennement Twitter). « Ce “scoop” ne vaut rien », a-t-elle affirmé, mettant en doute la crédibilité de Politico et dénonçant ce qu’elle considère comme une rumeur infondée.

Elon Musk, fidèle à son habitude de ne pas laisser les spéculations sans réponse, a lui aussi pris la parole, dénonçant une “fake news” sur son propre réseau social. Une déclaration brève, mais qui a suffi à calmer l’emballement médiatique. Ce n’est pas la première fois que le patron de Tesla et SpaceX se retrouve au centre de rumeurs politiques. Son influence grandissante dans les sphères du pouvoir, notamment via ses prises de position sur des sujets sensibles (intelligence artificielle, liberté d’expression, politique étrangère), fait de lui une figure incontournable, mais aussi une cible privilégiée des spéculations.