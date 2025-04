L’or s’envole à un niveau inédit après une annonce de Trump

Symbole de richesse et de stabilité, l’or fascine depuis des millénaires. Ce métal précieux, prisé autant pour sa rareté que pour sa valeur refuge, traverse les époques en conservant une place centrale dans l’économie mondiale. Son attrait repose sur sa capacité à préserver la valeur des investissements en période d’incertitude, faisant de lui un indicateur clé des tensions économiques et géopolitiques. Récemment, il a franchi un nouveau seuil historique, illustrant une fois de plus son rôle de refuge privilégié des investisseurs face aux turbulences financières.

Mercredi, l’or a enregistré un nouveau record en dépassant les 3 159 dollars l’once, porté par les annonces du président américain Donald Trump sur de nouvelles taxes douanières. Ces mesures, qui visent principalement l’Asie et l’Union européenne, ont provoqué une réaction immédiate des marchés, renforçant l’attrait du métal jaune. La hausse s’est accélérée en fin de journée, avec une progression de 0,80 % à 23 h 20 GMT, marquant un sommet inédit et surpassant le précédent record établi la veille.

Publicité

Cette dynamique haussière s’inscrit dans un contexte de forte appréciation du métal précieux depuis le début de l’année. Le cours de l’or a en effet bondi de 20 %, porté par un climat économique incertain et les stratégies d’investissement des acteurs financiers. En parallèle, les marchés obligataires connaissent un mouvement significatif, avec une baisse marquée des rendements des emprunts d’État américains et japonais. Cette tendance témoigne d’un repli des investisseurs vers des actifs jugés plus sûrs, un phénomène qui renforce encore davantage la demande pour l’or.

L’impact des nouvelles mesures douanières américaines sur le commerce mondial reste à surveiller, mais les premiers effets se traduisent déjà par une ruée vers les valeurs refuges. L’or, en atteignant un sommet inédit, confirme son statut d’actif incontournable en période de tension économique et politique. L’évolution de son cours dans les semaines à venir dépendra des réponses des partenaires commerciaux des États-Unis et de l’adaptation des marchés face à ces nouvelles donnes.