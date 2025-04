Maghreb: des compagnies aériennes françaises délaissent un pays pour son rival

Photo unsplash

L’aviation commerciale reste l’un des secteurs les plus dynamiques en matière de logistique internationale. Les itinéraires empruntés par les compagnies aériennes ne répondent pas uniquement à des considérations géographiques, mais intègrent également des paramètres politiques, économiques, sécuritaires et techniques. En constante adaptation, ces plans de vol reflètent parfois des changements plus profonds dans les relations entre États, ou dans les choix stratégiques opérés par les transporteurs aériens pour optimiser leurs opérations et assurer la fluidité de leurs services.

Ces derniers jours, plusieurs observateurs ont noté un changement significatif dans les plans de vol de certaines compagnies françaises à destination du continent africain. D’après les données relevées sur les plateformes spécialisées comme Flightradar24 et Flightaware, Air France et Corsair contournent désormais l’espace aérien algérien, privilégiant un itinéraire via le Maroc. Ce basculement s’est opéré discrètement, sans communication officielle, mais il n’en demeure pas moins visible sur les cartes de suivi des vols commerciaux.

Le 8 avril 2025, le vol AF706 d’Air France, assurant la liaison entre Paris Charles de Gaulle et Abidjan, a clairement modifié sa trajectoire habituelle. L’Airbus A350-900 a survolé le territoire marocain, abandonnant ainsi le corridor aérien algérien. Un mouvement similaire a été observé du côté de Corsair : son vol CRL984 a vu son plan de route réajusté entre les 7 et 8 avril pour adopter la même stratégie d’évitement.

L’évolution des itinéraires ne semble pas se limiter à un ajustement temporaire. Le choix récurrent d’un survol par le Maroc pourrait traduire une nouvelle orientation durable, motivée par des considérations qui dépassent les seules contraintes techniques. Si aucune déclaration officielle n’a été émise par les compagnies concernées ou les autorités des pays survolés, ces ajustements témoignent d’une redistribution des axes aériens entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest.