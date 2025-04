Maghreb: des missiles US pour muscler la défense d’un pays

Photo DR

Face à un environnement géopolitique de plus en plus incertain, de nombreuses nations réévaluent leurs dispositifs de défense et investissent dans la modernisation de leurs capacités militaires. Cette tendance mondiale touche aussi bien les grandes puissances que les partenaires régionaux, soucieux de renforcer leur sécurité face aux menaces actuelles et futures. C’est dans ce contexte que les États-Unis viennent de donner leur feu vert à une nouvelle vente d’armement, illustrant la dynamique de coopération stratégique qu’ils entretiennent avec certains pays alliés, dont le Maroc.

La transaction en question concerne 600 missiles antiaériens portables de type Stinger, destinés à renforcer les capacités de défense à courte portée du Royaume. L’accord, estimé à 825 millions de dollars, a été validé par l’Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA), marquant une étape décisive avant l’autorisation du Congrès américain. Selon l’organisme, cette acquisition contribuera à la modernisation de l’armée marocaine tout en lui permettant d’élargir ses options en matière de protection antiaérienne.

Publicité

Le choix de ces équipements, utilisés notamment par plusieurs armées de l’OTAN, permettra également de renforcer l’interopérabilité entre les forces armées marocaines et celles de leurs partenaires, en particulier les États-Unis. Un aspect stratégique d’autant plus important dans un contexte où les alliances militaires jouent un rôle croissant dans les équilibres régionaux.

Cette coopération militaire s’inscrit dans la continuité d’une relation bilatérale renforcée au cours des dernières années. En décembre 2020, sous la présidence de Donald Trump, Washington avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un tournant diplomatique majeur qui avait consolidé les liens entre les deux pays. Plus récemment, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a rencontré à Washington le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, réaffirmant à cette occasion le soutien des États-Unis à la position marocaine sur cette question.

Pour Rabat, cette nouvelle étape s’inscrit dans une volonté claire de renforcer son dispositif militaire, en l’adaptant aux enjeux sécuritaires contemporains. L’acquisition de ces missiles Stinger, réputés pour leur efficacité en matière de défense mobile, illustre cette orientation stratégique. Elle témoigne également de la confiance réciproque qui guide la coopération entre les deux partenaires, dans un monde où la sécurité demeure un enjeu prioritaire.